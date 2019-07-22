年輕人怕變香港？韓國瑜：台灣人連信心都沒，「幾十年民主自由搞假的？」

記者許力方／台北報導

高雄市長韓國面對上任第一次淹水考驗，各界砲轟，台北市長柯文哲替他緩頰，韓22日在節目上感謝柯「講話很真」、「講良心話」，還大膽判斷柯一定會出來選總統。被問到香港一國兩治的問題，他喊話說「這個怕那個怕，台灣人對自己民主沒信心」，認為當初去中聯辦，對中聯辦影響更大，對方看他們的眼神覺得他們很棒，「台灣連這個信心都沒有，幾十年民主自由搞假的？」

柯文哲緩頰，面對極端氣候不要見獵心喜，誰遇到誰倒楣，就算是台北市一樣垮掉。韓國瑜22日接受《平論無雙》專訪時，特別感謝柯文哲「講真話、講良心話」，講話漂亮、經得起考驗，是一種同理心而非批判，自己也是講話很真，才會彼此各自有支持者，

至於是不是草包？韓國瑜認為聰明有100多種，柯文哲5歲到50歲沒離開學校，會說生命不夠多元嗎？柯是天才中的天才，智商157，「我智商也不低，我只是讀書不用功。」根據柯講話、動作、頻頻下南部接觸民眾，他相信柯文哲有使命感從事政治活動，「我判斷一定會選」，但還是祝福，「畢竟在北農時很照顧我」。但也不會罵對方「膿包」，沒意思、沒意義，不好聽。

今年的總統大選，韓國瑜判斷一旦蔡英文民調未起，依舊是「蔡賴配」，但現在民調因香港、主權問題起來了，所有媒體都在打韓，一直讓他流血，蔡英文卻在補血，「她去撿到槍、砲，有一天老百姓會清醒，撿槍砲的同時到底幫老百姓做了什麼、改善什麼？沒有，那些全都是來自意識形態，跟真實生活是兩回事！」而政治人物最終本質是讓人民過好日子，這3年完全看不到，老百姓苦得不得了。

韓國瑜認為，蔡英文的民調是架在「恐懼中國大陸」上，扣著8個字「今日香港、明日台灣」，讓年輕人支持、護台灣，其實台灣有獨立國格、關稅、外交，不能跟香港比，扣8字有殺傷力，但台灣站的非常穩，有兩隻腳，一個是民主一個是自由，從未改變過，台灣人應抱著同理心祝福香港，而港府應該傾聽民意，台灣的政治人物也不應藉著香港苦難，獲得自己的政治利益，非常不道德。

主持人平秀琳接著問，香港一國兩治成功嗎？韓國瑜說，現在非常不穩定，這時候說成功是睜眼說瞎話，不然不會百萬人上街頭，港府、北京要檢討，至於中聯辦是抗議的原因，他則表示自己心胸磊落，常跟年輕人講不要怕，30歲前不要怕、60歲以後不要悔，現在台灣人這個怕、那個怕，反過來台灣人是否對自己民主自由沒信心？中南海權力大，多少台灣人去過，握個手就賣台嗎？去中南海的人去北韓握手，就回台灣發展核彈嗎？去美國握手，回來對東南亞、大陸關稅報復嗎？

「因為我們對自己有信心，台灣人，對自己民主自由要有信心，是我們最高價值」，韓國瑜說，曾提過兩個「不要懷疑」造成大轟動，一是不要懷疑共產黨收復台灣，二是不要懷疑台灣人民追逐自由的決心。當初和10幾個議員到中聯辦，反過來「高雄團隊對中聯棒的影響更大，他們看我們的眼神，覺得這個團隊很棒」，台灣人連這個信心都沒有，幾十年民主自由搞假的？未來的台灣，通往全世界都是道路，每個人都是朋友，信心的基主就在民主自由的論述上。