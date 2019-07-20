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人龍中卡位！耳機男被提醒排隊「超做自己」神回覆　他怒：把大家當白痴？

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排隊,機場（圖／免費圖庫pakutaso）

▲排隊示意圖，與本文當事人無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者張嘉晏／綜合報導

哪來的勇氣啦！一名男網友到IKEA用餐，排飲料機時被另一名男子插隊，提醒他要排隊後，對方竟然不知羞恥神回覆，讓原PO大翻白眼，再度強調羞恥心的重要；貼文一出，網友們也都看傻表示「太有個性了」、「沒藥醫」。

「家庭教育真的很重要。」一名男網友在臉書「爆廢公社」中分享自己遇到的奇葩事件，他表示今（20日）到IKEA用餐，當時氣泡水機前面排了一大票人等著裝飲料，這時候卻有一名身穿黑衣、戴著耳機的男子若無其事地卡進隊伍最前方，讓原PO超傻眼。

請繼續往下閱讀...

原PO隨後點了男子的肩膀，提醒他要跟著大家守規矩排隊，沒想到對方超做自己，神回一句「我排我自己這個方向」，讓原PO大翻白眼，「把大家當白癡......。」男網友說，插隊男還真的就站在跟大家完全相反的方向，讓他再度呼籲家庭教育以及羞恥心的重要性。

辣,噴火,生氣,胃食道逆流。（圖／本報資料照）

▲原PO火氣整個上來，表示自己白眼翻到要白內障了。示意圖，與本文當事人無關。（圖／本報資料照）

網友們雖然見過許多荒謬事蹟，卻也忍不住抱怨「腦殘無藥醫」、「排自己的方向XD超猛」、「無恥之恥無恥矣」、「直接大喊這裡有人插隊啊！！」、「肥宅真有個性」、「強詞奪理最讓人白眼」、「從無恥的方向來的」。

還有網友無奈表示，IKEA真的是磨練耐心的好去處，以前就曾經發生過許多民眾試躺到睡著，或是在展間久逗留拍網美照，「明明是午餐時間，餐廳桌上都是早餐殘渣，一堆人窩在那滑手機聊天。」他也呼籲消費者不要把店家的方便當隨便，否則真的會影響到其他客人，觀感也不佳。

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關鍵字：IKEA,宜家家居,排隊,插隊,厚臉皮,羞恥心,爆怨公社

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