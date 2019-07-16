10年過去「母子變父女」　他被銃康震驚了...3.5萬人讚嘆：精心布局阿

▲老婆的完美復仇XDDD。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

「這個局布了10年之久阿！」一名男網友日前po出兩張照片，第一張是剛結婚時，老婆依偎在他肩上的甜蜜合照，當年人家都笑虧他們像母子，沒想到現在卻被逆齡妻反將一軍。廣大網友看完也驚呆，不過都認為這是幸福的象徵。

男網友和老婆結婚10年，育有8歲跟5歲女兒，最近他翻開過往照片，結果一對比近照竟驚覺，自己被愛妻銃康了，「10年前，人家說我們看起來像母子，妳耿耿於懷我都知道；10年後，到現在人家改說我們看起來像父女，我才忽然驚醒。」

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▲10年前，太太被說像他媽。（圖／原po授權引用）

只見2009年那張照片，原po一頭斜瀏海及鴨舌帽造型，加上削尖的下巴，看上去的確比當時的太太年輕；但對比2019年的合照，戴著粉色鴨舌帽、化淡妝的老婆超逆齡，而他臉蛋圓了一圈，加上髮型關係，兩人彷彿「母子變父女」。

男網友不禁感嘆，「回過頭細看這風風雨雨的10年，我只想問妳一句...妳到底都用什麼給我吃啊？換我耿耿於懷了。」po文一出，引來3.5萬人按讚，許多人紛紛笑回，「老婆有在疼才會越來越漂亮」、「原來報仇真的10年不晚」、「老婆好凍齡，你大概幸福肥吧」、「代表你是好老公，沒讓老婆變黃臉婆」、「戴上帽子會變年輕」、「30年河東，30年河西，風水輪流轉啦」。

另外，原po向《ETtoday新聞雲》記者提到，老婆平常只有睡前會擦一點保養品，可能是她的五官比較深邃，所以先老起來放，同時他也開玩笑吐槽，「還有以前的手機照片都比較擬真一點。」

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▼10年後，換他被笑了。（圖／原po授權引用）