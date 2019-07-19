愛妻生了請陪產假！老闆「我們沒勞保」裝死：要請扣1萬多　人夫霸氣抉擇

▲公司每個月給3000元的勞健保補貼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友因愛妻生子，跟公司請5天陪產假，怎料老闆以「沒勞保」為由，表明沒有陪產假，甚至直言請假就要扣1萬多塊錢，傻眼的他最後還是請了，也決定離開公司，畢竟「老婆是一輩子的，工作並不是」。

男網友在「爆怨公社」發文表示，當初在老婆懷孕時，他就有口頭詢問是否有陪產假，而老闆的答案是，「因為我們沒有勞保，所以沒有跟著勞基法走，當然也沒有陪產假這種東西。」

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▲老闆表示，沒有勞保，也就沒有所謂的陪產假。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

從公司的規章制度可知，員工底薪月領2萬3100元、加班薪資3900元、勞健保補貼則為3000元；另外，還有敬責、職務等獎金。不過原po指出，「當初面試的時候薪水說52K，但我問他勞保的時候，就說要勞保的話，我薪水得扣掉3000，剩下49K。」

日前，孩子終於出生了，而身為人父的他請假陪老婆，沒想到回到崗位上班時，老闆竟冷冷地說，「我可以給你陪產假5天，但是要扣盡責獎金6000，如果用請假的話要扣1萬多塊！」

▲他寧願扣錢，也堅持當個盡責的爸爸和老公。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

一席話讓他難以接受，「我老婆生小孩，我請假就是我對公司不盡責嗎？如果我今天不請假，才是真的不盡責的爸爸、老公了！」最後原po也和妻子商量好，打算提離職。

對此，網友們紛紛幫忙抱不平，直呼「跟老闆攤牌，說我要去勞保局檢舉了」、「收集證據再檢舉下去」、「換工作吧，當爸爸需要一個有保障的工作」、「如果薪資普普...剛好投訴+換工作」、「沒勞保先檢舉再離職，這種薪水要養小孩很辛苦，連該有的福利都沒有，不值得待」。

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