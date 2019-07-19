穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　她瞥「2片布料外露」崩潰逃

▲原PO穿BRA T出門，在鄰居前糗翻。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前發文，先是讚嘆BRA T，認為它很方便，出門買東西也不尷尬。接著她說，最近穿著BRA T要去倒貓砂，等電梯時，門一開看到3位鄰居在裡面，雙方對望好幾秒，對方卻沒出電梯。正當原PO納悶時，突然瞄到電梯鏡子，才發現自己竟然將整件BRA T穿反，讓兩片內襯外露，「超想直接消失在電梯口的」。

這位女網友在《Dcard》貼出BRA T的照片，「不知道有沒有人喜歡穿這種bra上衣當睡衣？」接著大讚衣服，「覺得在家穿很方便，不怕突然有人來」，就算要突然出門買東西也不尷尬，簡直是女生的一大福音，而且穿上去看起來就是平常的T恤，完全看不出差別。

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▲原PO大讚BRA T恤。（圖／翻攝自Dcard）

「然後就在一個風和日麗的晚上，穿著舒適的居家服，愉快的走到電梯要下樓倒剛鏟完的貓砂」，原PO透露，當時電梯門一開，她就看到3位鄰居，在對望幾秒之後，她心中忍不住冒出OS「到底要出來了沒？」

這時她看到電梯裡的自己，秒懂對方傻眼的心情，因為她把整件BRA T穿反，讓藏在裡面的兩片胸罩形狀內襯外露，原PO崩潰直呼「把這面穿在外面！這完全就是內衣外穿啊啊啊啊啊啊！」「超想直接消失在電梯口的。」

▲原PO把BRA T穿反，看起來就像內衣外穿。（示意圖／資料照）

看到照片後，其他網友馬上笑噴，「哈哈哈哈哈哈哈哈！內衣外穿之神力女超人」、「不得不說那兩片很像蜘蛛人的眼睛」、「鄰居沒有當場笑出來很厲害」、「到底多ㄎㄧㄤ才能這樣啊」、「我覺得這是我今年看到最糗的」、「你以後要怎麼面對你的鄰居」、「bra tee怒氣沖沖地看著鄰居。」

原PO也在留言處補上後續，「我是等他們走出電梯我才進去看到鏡子的（文章內沒寫的很仔細）」，她說那時候已經按下往一樓的電梯鈕了，所以來不及出電梯，「所以我就穿著這樣，坐電梯到一樓後又上樓衝回家換衣服，再出門倒垃圾！」「唯一值得慶幸的是還好一樓沒人，不然我可能就真的在前往芬蘭的路上了。」

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