　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　她瞥「2片布料外露」崩潰逃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／資料照）

▲原PO穿BRA T出門，在鄰居前糗翻。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名女網友日前發文，先是讚嘆BRA T，認為它很方便，出門買東西也不尷尬。接著她說，最近穿著BRA T要去倒貓砂，等電梯時，門一開看到3位鄰居在裡面，雙方對望好幾秒，對方卻沒出電梯。正當原PO納悶時，突然瞄到電梯鏡子，才發現自己竟然將整件BRA T穿反，讓兩片內襯外露，「超想直接消失在電梯口的」。

這位女網友在《Dcard》貼出BRA T的照片，「不知道有沒有人喜歡穿這種bra上衣當睡衣？」接著大讚衣服，「覺得在家穿很方便，不怕突然有人來」，就算要突然出門買東西也不尷尬，簡直是女生的一大福音，而且穿上去看起來就是平常的T恤，完全看不出差別。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／）

▲原PO大讚BRA T恤。（圖／翻攝自Dcard）

「然後就在一個風和日麗的晚上，穿著舒適的居家服，愉快的走到電梯要下樓倒剛鏟完的貓砂」，原PO透露，當時電梯門一開，她就看到3位鄰居，在對望幾秒之後，她心中忍不住冒出OS「到底要出來了沒？」

這時她看到電梯裡的自己，秒懂對方傻眼的心情，因為她把整件BRA T穿反，讓藏在裡面的兩片胸罩形狀內襯外露，原PO崩潰直呼「把這面穿在外面！這完全就是內衣外穿啊啊啊啊啊啊！」「超想直接消失在電梯口的。」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲原PO把BRA T穿反，看起來就像內衣外穿。（示意圖／資料照）

看到照片後，其他網友馬上笑噴，「哈哈哈哈哈哈哈哈！內衣外穿之神力女超人」、「不得不說那兩片很像蜘蛛人的眼睛」、「鄰居沒有當場笑出來很厲害」、「到底多ㄎㄧㄤ才能這樣啊」、「我覺得這是我今年看到最糗的」、「你以後要怎麼面對你的鄰居」、「bra tee怒氣沖沖地看著鄰居。」

原PO也在留言處補上後續，「我是等他們走出電梯我才進去看到鏡子的（文章內沒寫的很仔細）」，她說那時候已經按下往一樓的電梯鈕了，所以來不及出電梯，「所以我就穿著這樣，坐電梯到一樓後又上樓衝回家換衣服，再出門倒垃圾！」「唯一值得慶幸的是還好一樓沒人，不然我可能就真的在前往芬蘭的路上了。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
閃電破7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停
韓粉直播「這樣有淹嗎？」　站在一片黃流：這是積水不是淹水

關鍵字：BRA T,T恤,內衣,Dcard

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／比亂葬崗還亂！鄧紫棋床照首曝…秒崩壞　「素顏激似滴妹」網一看：好像

影／在家顧孩0收入！老公笑求「妳電費付一半」　人妻靠存款養2兒：我玻璃心？

影／洗衣機拉出雪花褲…人妻除屑大抓狂！達人曝「一個按鍵」衛生紙屑秒out

影／我男友迷路了！女LINE撩天蠍男警　幾個月後真的找到…甜笑：很幸福

麵包車大哥收攤！對他喊「熟客限定」一句話超暖　結局神轉…網懷念淚噴

影／「30腳黃紋怪蟲」爬駕駛座！網勸別怕：快帶回家　實用功能曝光

部落即校園　輔大推動地方創生復興區成立「霞雲研究所」

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

韓粉直播「這樣有淹嗎」站在一片黃流：這是積水不是淹水

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

部落即校園　輔大推動地方創生復興區成立「霞雲研究所」

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

韓粉直播「這樣有淹嗎」站在一片黃流：這是積水不是淹水

高雄狂雨伴雷擊！　林園電線桿冒火花…大寮電線被雷擊停電

你可以搭訕我！　2大學生剛畢業小鮮肉圓夢走環島

書店消失後6千本書去哪？他霸氣一句話「全買斷，請你們好好挑書」

商業周刊／飛遍世界追求美食　熱愛食材原味

愛妻生了請陪產假！老闆「我們沒勞保」裝死：要請扣1萬多　人夫霸氣抉擇

「黃色套子」亂丟公共場合！他怒譴責：小孩看到怎麼辦　網看圖全笑了

出征亞冠、CBA夏季聯賽　富邦未參加非凡12

部落即校園　輔大推動地方創生復興區成立「霞雲研究所」

《玫瑰玫瑰我愛你》原唱逝世　享壽96歲…網淚：經典歌后一路好走！

影／《下半場》訓練內幕曝光！范少勳自爆「邪惡想法」太母湯

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

蔡英文庇護香港示威者？陸外交部：「泥菩薩」不要假慈悲

快訊／水淹到大腿！氣象局晚間持續發布　南高屏「大雷雨警戒」

吃飯時被喊下樓…她回來一看菜中有白色粉末　32歲男鄰居潛入下藥　

閃電超過7萬次！雨彈狂炸南台灣「紫一片」　氣象局曝這天雨停

浪喵找食物跌進機油回收桶　她不捨原放：才3個月大的孩子

生活熱門新聞

連滴妹都錯！100ml不是「莫..

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO..

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶..

10年過去「母子變父女」萬人讚..

在家顧孩0收入！老公「妳電費付..

雨彈狂炸！高雄道路淹成黃河　居..

她離婚一周見「2條紅線」哭了　..

日本名店來台倒光？他揭台人劣根..

快訊／熱帶低壓夜襲！全台10縣..

台灣人早上不洗澡？他「國際時間..

LINE主題用3天　他曝永久免..

麵包車大哥「收攤喊一句」暖翻　..

高雄路面人孔蓋「狂噴泥泉」　

小火鍋工作12年　他曝6:2:..

更多熱門

相關新聞

手機支付進市場　魚販兒憶自卑過去

近年手機行動支付在台灣愈發普及，改變了民眾日常的消費方式，也悄悄改變了一群攤商。就有魚販之子在網上發文，回憶起成長路上那揮之不去的「魚腥味」，彷彿詛咒一般依附在鈔票、銅板上，讓他與人交際時自卑不已。

內衣失蹤了！她活捉湖口之狼發現…

小英Dcard貼克國貓　網看手錶認證

一碗「海鮮剉冰」慶生！背後滿滿洋蔥

扛啤酒回家灌曖昧男　結局超閃

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面