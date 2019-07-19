水淹高雄！韓黑議員PO「東京地下宮殿」幫緩頰　市政做好總統就近了

▲東京地下宮殿滯洪池。（圖／翻攝自東武トップツアーズ）



記者林彥臣／綜合報導

高雄19日下午下起大雷雨，高雄各地的網友紛紛PO出淹水的情況，檢視韓市府強打的清淤工作是否有效。過去評論韓國瑜多半站在「韓黑」立場的桃園市議員王浩宇，卻在臉書上PO出一張「東京地下宮殿滯洪池」的照片，替韓國瑜緩頰表示，「這是天災不是人禍」。

王浩宇在臉書上發文表示，關於淹水這件事情，「我想幫韓國瑜市長說點話」，瞬間下那麼大的雨量，這是天災不是人禍。

王浩宇指出，一個城市對降雨的忍耐度是有限，就如同上次桃園瞬間降雨，今天高雄的降雨也很驚人，只有像東京這樣的城市，擁有這麼大的滯洪池，才有可能應付。

▲王浩宇在臉書中替韓國瑜緩頰。（圖／翻攝自王浩宇臉書）



王浩宇說，清淤當然是對的方向，但重點也只是讓水更快退去，不可能完全避免淹水的發生，這是現實問題，拿這個宣傳，風險真的太大，韓粉攻擊桃園淹水、韓黑嘲笑高雄，冤冤相報何時了？對於改善淹水的情況，根本毫無幫助。大家都是台灣人，這件事這樣就好。

王浩宇最後總結，如果真的想當總統，建議韓市長￼話不要說的太滿，努力市政就是了，現在開始努力、高雄市政做好，距離總統的大位就會更近。

網友在王浩宇臉書表示，「今天開始韓粉才開始學習「時雨量」這個單字。不過以前都不算數。」、「其實不用幫韓國瑜及韓粉說好話，去年韓國瑜及韓粉怎麼說的？」、「去年他們怎麼罵的，通通反彈回去他們的韓神」、「東京這個也只有75mm/hr的容納量」、「突然間韓粉看得懂時雨量這種東西了呢，月初不是靠杯的很爽」。