水灌高雄傳267災情！陳其邁冒雨衝新港抽水站　網狂喊：謝謝陳市長

▲行政院副院長陳其邁南下巡視災情。（圖／翻攝陳其邁臉書）



記者鄒鎮宇／台北報導

高徐19日下午開始降下及時爆雨，導致多處地區傳出淹水災情。行政院副院長陳其邁得知災情後，立刻南下回到高雄，針對災區、負責抽水工程的水利署進行關心，讓網友看完直呼「謝謝陳市長」。

受西南氣流影響，南部地區下午2時開始降下大雷雨，短短2小時就讓高雄、屏東及台南地區大淹水，許多民眾汽、機車泡水，僅能徒步或繞道前行。

▲▼陳其邁視察新港抽水站。（圖／翻攝陳其邁臉書）



陳其邁透過臉書表示，他下午得知災情後，在傍晚趕回高雄永安了解新港抽水站的作業情形，「永安是石斑魚故鄉，過去飽受淹水之苦」，因此首先關心養殖漁戶的災情，「新港抽水站位於北溝排水分洪箱涵出口北側，已在今年4月啟用，抽水容量為7.5cms，達65萬噸。負責永安北邊的疏洪工作」。

「高雄最為嚴重，多達267處積淹水」，陳其邁說，行政院已核定補助北溝排水整治工程，「未來可加速中下游段排洪效率，改善永安地區的淹水問題；另外，他也向負責抽水站的第一線水利署同仁表達勉勵，並要求旗山地區的抽水站須注意晚間的豪大雨。

網友看完紛紛留言，「謝謝陳市長」、「今天好不容易才能回家呢∼邁市長」、「嗚嗚嗚嗚嗚謝謝副院長關心，也謝謝院長還有總統，辛苦了！」、「謝謝邁邁市長❤️您辛苦了～我們高雄人真心感謝您❤️」、「邁副院長回高雄視查災情了，謝謝～高雄真的很需要你的幫忙」、「謝謝你真正的高雄市長」。

▼高雄網友感謝陳其邁的關心。（圖／翻攝陳其邁臉書）

