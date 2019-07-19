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韓粉直播「這樣有淹嗎」站在一片黃流：這是積水不是淹水

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▲▼高雄大雨，韓粉站在黃流中指出，這是積水不是淹水。（圖／翻攝自仁武阿鴻粉絲專頁）

▲高雄大雨，韓粉站在黃流中指出，這是積水不是淹水。（圖／翻攝自仁武阿鴻粉絲專頁，下同）

記者林彥臣／綜合報導

高雄19日下午下起大雷雨，網友也相當關心韓市府強打的清淤工作，是否能夠有效解決高雄近年來的淹水問題，於是有韓粉網友在大雨期間站在黃流之中直播，證明高雄在清淤過後淹水問題有改善，引發許多網友的追蹤討論。

粉絲頁「仁武阿鴻」在19日下午大雷雨期間，開車進行了為期1小時46分的直播，還強調跟網友一起見證，過去經常經常淹水的仁武地區已經改善不少，之後會繞到重點路段神農路進行直播。

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▲▼高雄大雨，韓粉站在黃流中指出，這是積水不是淹水。（圖／翻攝自仁武阿鴻粉絲專頁）

在直播經過26分鐘左右，路面已經呈現積水狀態，「仁武阿鴻」則特寫排水口強調，現在水是在洩出去喔，不是冒水出來。「仁武阿鴻」接著站在積水路段的中心強調，「前面這一截有淹嗎？再來後面這一段有淹嗎？」這裡是積水不是淹水，會在這邊繼續等，雨停之後可以看它退水的速度。

▲▼高雄大雨，韓粉站在黃流中指出，這是積水不是淹水。（圖／翻攝自仁武阿鴻粉絲專頁）

在直播約經過56分鐘處，「仁武阿鴻」將車停在神農路一處「黃流噴泉」處，他說，今天如果沒有市政府清這些水溝，他駕駛的小車早就變成一艘船了，絕對拋錨在那邊，如果以往的時代，這個地方早就變「神農溪」了。

直播到58分鐘處，「仁武阿鴻」話鋒一轉痛批蘇貞昌，當初第一次當院長的時候，「你給我們高雄人什麼承諾，從此以後不會淹水，我聽你在放大屁」。

▲▼高雄大雨，韓粉站在黃流中指出，這是積水不是淹水。（圖／翻攝自仁武阿鴻粉絲專頁）

「仁武阿鴻」跟網友再度強調，「我們現在是積水不是淹水」，會在這邊等到雨停，看水多久才會退，原本計畫直播做生意，但是等到半夜也沒關係，「不回去賺錢沒關係，我不能夠在這黨隨便弄」。

「仁武阿鴻」在直播最後跟網友表示，這段影片絕對要保留，因為這是最好的證據。

ET快訊
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韓粉直播「這樣有淹嗎？」　站在一片黃流：這是積水不是淹水

關鍵字：韓粉,大雨,大雷雨,神農路,淹水,黃流

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