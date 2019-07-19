大雷雨轟炸！高雄道路淪河流…騎士冒雨險騎「水上摩托車」

記者李唯甄、吳奕靖、洪正達／高雄報導

受到低壓帶和午後對流雲系發展旺盛影響，高雄下午3點多開始下大雷雨，不到半小時就有多個地區傳出積水，大寮區永芳里進學路段整條路被水淹沒，當場變小溪；林園地區馬路同樣積水嚴重，摩托車行駛濺起高高水花、當場變成水上摩托車！

▲高雄多個地區傳出積水災情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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仁武地區仁光路整排透天厝前方道路，同樣被水淹沒，水幾乎一路淹進家門口，就怕愛車泡水，民眾趕緊把車庫鐵門拉下，由於這場雨來得又快又急，市區多處都傳出積水災情，高市府也緊急開設二級豪雨災害應變中心，韓國瑜將在傍晚5點半召開第一次工作會議。

▲高雄多個地區傳出積水災情。（圖／記者吳奕靖翻攝）

【高雄氣象站】 高雄市即時災害天氣訊息:



24小時推移累積雨量大於200毫米或3小時推移累積雨量大於100毫米地區

大寮區:115.5mm/3hr

林園區:123mm/3hr

岡山區:172mm/3hr

彌陀區:117mm/3hr

楠梓區:124.5mm/3hr

仁武區:100mm/3hr

鳥松區:110.5mm/3hr

鳳山區:110.5mm/3hr

小港區:131mm/3hr

三民區:137mm/3hr

苓雅區:121.5mm/3hr



24小時推移累積雨量大於80毫米或1小時推移累積雨量大於40毫米地區

茄萣區:69mm/hr

永安區:79mm/hr

梓官區:91.5mm/hr

橋頭區:70mm/hr

大社區:67mm/hr

左營區:62.5mm/hr

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