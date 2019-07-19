在家顧孩0收入！老公笑求「妳電費付一半」　人妻靠存款養2兒：我玻璃心？

▲許多夫妻總為柴米油鹽醬醋茶所苦。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

「以前覺得錢不重要，結婚後才知道貧窮好可怕。」一名人妻目前在家帶孩子，沒有收入的她靠婚前存款過活，孩子的開銷也由她支付，而月收不到40K的老公則負責房租、水電、瓦斯費等；沒想到，昨晚先生提出「要她付一半電費」的要求，讓她十分錯愕，也終於體會到所謂的「貧賤夫妻百事哀」！

女網友在PTT提到，生下老大後，她請了半年的育嬰假，期間又懷上二寶，於是用大寶的名義多請1年，而半年的育嬰津貼早沒了，所以她現在是沒有收入的狀態，不過老公並沒有給她生活費，至於兩兒的所有開銷，包括嬰兒床、汽座、尿布、奶粉、玩具、衣服等，全都是由她負擔。

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▲兩寶的開銷都由她支付。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

人妻直言，這段時間她都靠婚前存款及育兒津貼過活，「繳自己的保險費、勞健保、家裡所有的日常用品，買菜、煮飯，偶爾外食也都用我自己的存款；老公現在負擔的只有房租1萬2，跟管理費、水電瓦斯第四台，還有大小寶的健保（每個月4千內）。另外，大寶暫時由娘家媽媽照顧，老公沒有想過要拿個吃飯錢給我媽；我私下拿過錢，但我媽不收。」

她更進一步表示，「大寶的保險我付，小寶的保險今年他有出，汽車他開去上班，想說有載小孩，所以牌照稅、保險我付，保養費他付，車是我買的。生產時2萬多的費用他付，月子中心10幾萬我自己出。」

話說回來，昨晚丈夫用開玩笑的口吻，叫她付一半的電費，但女網友知道，在對方半開玩笑時，通常都是真心的，「我沒有辦法接受，是我太玻璃心嗎？我是不是乾脆房租、水電負擔一半，叫他拿著錢自己買便當？衣服自己洗？」

▲由於新生兒怕熱，所以現在幾乎冷氣開整天，她估計這期電費要2000多塊錢。示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡惠如攝）

對此，鄉民回應，「你們不是第一組這種家庭，說白了老公是妳自己選的，要嘛溝通，要嘛找方法，要嘛離婚」、「既然這樣，回去上班吧，所有支出一人一半，家事的負擔量也一半好了」、「要AA，妳就給他徹底AA」、「不然妳就記帳給他看，一個月家庭開支是多少，搞不好不相上下，雙方也沒什麼好你吃虧我佔便宜的」。

而原po也解釋道，老公很窮，收入不到4萬，結婚時對方也幾乎零存款，對於熱心網友提議「開公基金戶頭」，她則無奈表示，婚前就有提過，但對方沒有這個打算。

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▼鄉民們也傻眼。（圖／翻攝自PTT）