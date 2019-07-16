一碗「海鮮剉冰」慶生！老爸邊吃邊哽咽「這又不像...」　網看哭：洋蔥口味

▲雖然老爸說不像，還是勾起滿滿回憶。（圖／原po授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和家人到基隆遊玩，發現老爸特別喜歡一間小店賣的「海鮮剉冰」，眼看父親的生日到來，孝順的她親自在家做海鮮冰；吃的時候父親嘴上說不像，卻藏不住笑意，接著吃了幾口又突然哽咽。事實上，這份冰品不僅特別，對於她父親來說更意義非凡，讓人看完不禁鼻酸。

「以前我就跟你媽在這邊走，去吃那邊的海鮮剉冰，然後再騎車去北海岸......。」父親講得眉飛色舞，彷彿昨天才發生的事一樣。女網友說，基隆是爸媽以前約會最常去的地方，而母親已過世6、7年了，但在老爸的言談中，仍充滿著思念。

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那天，父親指著旁邊一間小小的店面，回憶道，「以前（海鮮剉冰）就開在這邊，料都放蝦醬蟹膏跟一些海鮮的東西！我告訴妳...以前第一次你媽吃的時候明明覺得不好吃，還是勉強吃光，說怕讓我留下不好的印象，而且我還在那天跟她告白啦哈哈哈哈。」

▲原po覺得找到生食級的食材太難，於是直接買綜合壽司回家。（圖／原po授權引用）

知道這段故事後，女網友決定親手做老爸口中的「海鮮剉冰」，想給他一個生日大驚喜，於是上網研究了一下，猜測那間店就是「蝦冰蟹醬」，她表示，「冰品裡放有蟹膏跟蝦米等食材，成本看起來相當高，所以我改一下作法，去爭鮮買了綜合壽司，再將蝦米換成蝦皮，至於冰的基底本來想煮蛤蜊湯，但蛤蜊夏天含沙量高，所以決定去便利商店買蜆精代替。」

原po先將蜆精結冰，再丟進果汁機裡打成冰沙，接著舀一匙蝦皮放到冰裡攪拌，然後把壽司的料擺盤一下放到冰上，最後淋醬油、擠上芥末就完成了。

▲這是用蜆精做的冰沙。（圖／原po授權引用）

起初，她將這碗冰端到老爸面前時，對方還一臉問號，所以她連忙解釋，「你的生日禮物啦～你又不愛吃蛋糕，上禮拜去基隆看你對海鮮念念不忘，親手做給你吃啦！」而父親一邊說不像，卻也藏不住喜悅，雖然沒特別表達什麼，但接連吃了幾口，又突然哽咽地用台語說，「真的不像啦」，然後默默地把這份詭異的海鮮冰吃完。

沒想到，父親像是打開了話匣子與思念之情，「雖然口味是一點都不像啦，但這種違和的感覺倒是一模一樣，如果齁讓妳媽吃到，一定會皺眉啦，然後露出那個可愛的表情，勾錐尬！」

一席話讓她瞬間鼻酸，女網友感嘆，「媽過世後我跟老妹也有跟他說，希望他找個人過下半輩子，至少有個伴，但聽他提起媽的樣子，我們也不再多提，這大概就是真愛吧！」

▲父親仍深愛著去世多年的母親。（圖／取自免費圖庫Pexels）

後來，父親首先打破沉默，俏皮地說想許願，沒想到又是一個催淚彈，他說「第一個，希望妳們都能一直健康快樂啦！第二個，希望妳媽在天上能等我到，再跟我一起投胎啦！第三...」，接著又笑說，「謝謝你們！不用擔心不會不好吃啦，夏天吃涼涼的很適合！如果拉肚子再找妳們算帳！」

文章在dcard po出後，戳中廣大網友的淚點，「不...我的男兒淚」、「嗚嗚嗚嗚我哭了，文章好有溫度」、「吃著黑糖刨冰越吃越有海味，鹹鹹甜甜的，啊原來是加了眼淚啊」、「為什麼這碗冰有洋蔥，感覺又更違和了」、「天啊！看完馬上落淚，真的覺得妳爸好愛妳媽」、「蝦兵蟹將！以前的回憶，後來經過都已經消失了，真是懷念的味道，倒了太可惜」、「妳爸爸真的很專情」。

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▼海鮮剉冰成品。（圖／原po授權引用）