「30腳黃紋怪蟲」爬駕駛座！網勸別怕：快帶回家　實用功能曝光

▲蚰蜒其實被視為益蟲 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然大家知道「喇牙」專吃蟑螂，但還是不免被牠的外表嚇到。一名男網友就遇到類似的情況，只見他的車上出現了一隻長腳大蟲，讓首次見到的他直呼「這是什麼鬼東西？」不過網友們卻勸他帶回家，曝光蟲蟲可怕外表下的超實用功能。

「這是什麼鬼東西？求解！」一名男網友今日在臉書「爆廢公社二館」貼出車上的照片，只見駕駛座的門邊出現了一隻多腳生物，身上還有黃、咖啡色相間的花紋，模樣有些嚇人，也讓第一次見到的原PO急發文，求網友解答。

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網友們看到照片後也紛紛跳出來表示，這種生物名叫「蚰蜒（讀音：ㄧㄡˊㄧㄢˊ）」，其實應該是一種益蟲，是蟑螂的剋星，「趕快抓回家養就對了」、「跟拉牙一樣，是專嗑蟑螂的啦」、「不要看他長得醜......他是好東西」、「乖乖」、「他動作超快的」。原PO隨後也表示自己沒能抓到牠，「跑太快了，難怪那麼多腳。」

▲蚰蜒移動速度很快。（圖／翻攝自爆料公社）

據了解，蚰蜒常見於住宅之中，平均有15對節肢足，腳的構造讓牠們很適合在牆壁、天花板及地面快速移動，每秒可前進約42公分。蚰蜒外表雖有些嚇人，但被視為益蟲的一種，常以白蟻、蟑螂和蠹魚等為食。

此外還需要注意的是，蚰蜒體內有毒液，被牠們叮咬後可能引發輕微的過敏症狀，皮膚可能會有痛感及搔癢感，不過毒液的毒性並不強，症狀通常過一小段時間就會消失。

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