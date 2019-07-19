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麵包車大哥收攤！對他喊「熟客限定」一句話超暖　結局神轉…網懷念淚噴

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲麵包車大車「熟客限定」的暖心舉動，卻讓原PO哭笑不得。（示意圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我要抱怨認識賣麵包的大哥」，一位男網友貼文表示，他這陣子半夜下班時，都遇到賣麵包的麵包車大哥，有次對方朝著還在補料的他大喊「我要收攤了，麵包任選7個55元」，明明是相當暖心的一句話，結局卻讓原PO哭笑不得。貼文意外吸引網友直呼懷念，「小時候每天都在等這台車來」、「滿滿的回憶呀！」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，說他這陣子半夜下班時，都會遇到開麵包車賣麵包的大哥，可能買了幾次之後混熟了，有天他在幫機台補料的時候，麵包車大哥對著他喊，「我要收攤了，麵包任選七個55元，不論大小我要收攤了。」

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▲時代眼淚，那些年我們曾追過的麵包車（圖／翻攝自爆料公社官網）

▲麵包車是許多人的童年回憶。（示意圖／翻攝自爆料公社）

這個「熟客限定」的暖心舉動，卻驚動原PO的老闆娘，「結果老闆娘突然嚇醒眼睛一亮，馬上衝出去買」，把男網友愛吃的麵包都搶光，讓他瞬間傻眼。最後，車上的麵包都被老闆娘搜刮完，只剩6個蛋塔、半條蛋糕吐司可以買，這個發展讓原PO哭笑不得，「你不喊沒事情，你喊了我卻買不到我愛吃的。」

看到貼文後，網友紛紛笑說，「節哀，我懂」、「下次叫他小聲點跟你說」、「這個賣麵包的老闆人很好，有禮貌講話也很客氣」、「這樣老闆可以更快收攤」、「下次一看到就助跑姿勢」、「跟老闆留手機，叫他下次打的時候響3聲就掛掉、你會秒懂他在呼喚你。」

還有許多人忍不住直呼懷念，「好想念這麵包車」、「以前小時候都很期待麵包車，後來當兵時候也是期待麵包車來營區」、「小時候每天都在等這台車來，買愛吃的麵包」、「超懷念的，我最喜歡車門打開那瞬間的麵包味～好香好甜」、「當兵下基地，在野外餓到沒點心吃的時候，麵包車就是救星（淚」、「口福麵包車，時代的眼淚。」

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關鍵字：麵包,爆怨公社

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