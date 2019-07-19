手機支付進市場！魚販小孩淚憶「腥味鈔票」超自卑過去　網推爆：香的

▲魚市場中瀰漫一股獨特的腥味。示意圖。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

近年手機行動支付在台灣愈發普及，改變了民眾日常的消費方式，也悄悄改變了一群攤商。就有魚販之子在網上發文，回憶起成長路上那揮之不去的「魚腥味」，彷彿詛咒一般依附在鈔票、銅板上，讓他與人交際時自卑不已。

男網友18日上午在Dcard發文，提到從小到大的記憶，不是父親在月台上的背影，而是在台北魚市賣魚為業的父母身上濃濃的「魚腥味」；儘管衣服味道可以用清潔劑來洗刷，但辛苦賺到的錢，卻始終帶著淡淡的魚腥味，並引發許多客人的嫌惡。

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他回憶起國小時，某天要繳交班費，正準備把錢拿給班長，突然有同學嫌他的錢「好臭」，這下他才發現，原來這味道在別人眼中是不好聞的。幾年後他進入叛逆期，每當父母收完攤拿給他零用錢，他心中態度是抗拒的，因為有味道，或許是自卑心作祟，「朋友出去玩的時候，拿出身上的錢，我總覺得朋友會聞到我手中散發出來那股淡淡的魚腥味，買魚客人那嫌惡的表情，彷彿在他們臉上出現......。」

因為魚市場環境潮溼，導致錢不只有味道，也可能有濕掉或小破損的狀況，每當男網友幫父母把錢拿去銀行，有的櫃員看到一袋有水漬的錢袋，會直接請他離開、弄乾再回來；有的像是看到蟑螂一樣，拎著錢一角去點鈔，點鈔機因此卡住時，還會發出不耐煩的聲音。

▲Po文者附上父親料理魚的照片，打從心裡感激。(圖／翻攝自dcard)

成長路上的種種遭遇，心中感到相當不公平，他和父母已經很努力地攤平每張紙鈔，並用清水沖過每個硬幣，「對不起，讓你們碰到這些有味道的錢，但還是謝謝你們，幫我把錢存進去！」

從今年開始，魚市場攤位多了一個板子，上面印著QRcode，讓客人可以直接掏出手機付款，「不用面對他們嫌惡的臉，不甘願地拿著我們找的零錢。」雖然大媽、大嬸們使用率還不高，父母也覺得這樣沒有錢進帳的感覺，但他打從心裡贊成這項政策。

文章最後，他感嘆作為魚販家庭的一分子，從沒有看輕自己，而是這個世界對他們不夠友善，「無法改變這世界，那只好想辦法迎合這世界，直到終於有人對我們伸出援手」。他想著未來有一天電子支付普及時，可能會懷念起那個淡淡的「魚腥味」吧。

這篇文章一出，許多網友都深受感動，「我也是這樣，長大就懂父母的辛苦」、「拍拍，爸爸媽媽也是在市場做生意的」、「我覺得魚販很好啊，而且你爸媽也是很認真賺錢養你們」、「我覺得魚腥味很香」、「甘巴爹，每一塊都是努力來的」、「畢竟錢一直在市場流通，弄髒弄濕折損率很高，也有細菌散布問題，所以我完全支持電子支付，也覺得應該強力推行。」