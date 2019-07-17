初選結果公布後韓國瑜來電說什麼　盧秀燕：一起為中華民國努力

▲▼盧秀燕將打造全長21公里的綠空廊道，提供更舒適休憩空間。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統初選民調已經出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，台中市長盧秀燕17日主持綠空廊道綠美化第一期南段工程啟用典禮時表示，韓市長在民調出爐的當天下午有打電話給她，除了表達感謝之外，也希望未來大家共同為中華民國、為台中市的發展而努力。

盧秀燕主持綠空廊道啟用典禮時接受媒體訪問表示，韓市長非常客氣，當天早上民調結果揭曉後，下午親自打給她，一方面表示對台中市的感謝，另一方面也討論未來大家要攜手同心、互相努力，為中華民國、為台中市的發展一起合作努力。

因應台中鐵路高架化，台中市政府在原有鐵道空間打造自行車綠廊，形成綠空廊道，北起豐原車站，南至大慶車站，其中第一期南段工程，從太原車站以南銜接進德路約2.1公里，上午先行啟用，全線預計明年中完工，將打造全長21公里的自行車道並設計街角廣場、運動設施等，打造台中新好休閒場域，美化都市景觀也帶動地方發展。

盧秀燕說明，她在立委任內時與前總統馬英九、前交通部長毛治國、前台中市長胡志強共同合作，將台中鐵路高架化，當時中央投入372億元經費，現已完成全線高架化，鐵路局將這些土地交給台中市政府代管。

盧還說，綠空廊道總長21公里，幾乎是基隆到台北的距離，市府將提供便利的人行、自行車道及運動設施，最重要的是透過綠廊帶縫合各區域，市府也將加強綠化，提升都市景觀、促進經濟發展。此外，未來廊道並會增設停車空間、活動中心等設施，讓沿線居民享受更多附加空間。