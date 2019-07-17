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陳其邁要韓國瑜專心市政！　否則大家會說「No, we don’t.」

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▲行政院副院長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲行政院副院長陳其邁到高雄美濃視察。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院副院長陳其邁17日南下高雄美濃區，訪視木瓜水傷情形，他提到7月初不論是香瓜、西瓜、木瓜都有一些災損，不管是現金救助或是低利補貼，視察完會做政策性宣布，不過勘災之餘，陳其邁還是呼籲韓國瑜，應該要多一點心思在市政上面，不要只想著選舉的事情，當你講了「Yes, I do」，然後說說不算，你下次要講「Yes, I do.」的時候，大家會說「No, we don’t.」。

▲行政院副院長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲行政院副院長陳其邁到高雄美濃視察。（圖／記者洪靖宜翻攝）

陳其邁今早由立委邱議螢陪同視察美濃區木瓜，看到很多木瓜因水傷落果腐爛，提到木瓜是屬於延遲性災損，在水災後一至二週會慢慢的浮現，他說「看起來高雄這邊災損的狀況也非常嚴重，希望市政府能夠加速查估的腳步，當符合標準時，我們就會立刻將它列為現金救助及低利貸款的災區，來做最快速的處理」。

有媒體問到有關美聯社對於韓國瑜評價跟報導，說他是民粹、傾中的立場，陳其邁則說「市政工作還是比較重要，他應該要多一點心思在市政上面，不要只想著選舉的事情，這對高雄市民太不公平」，他也說「人民總是希望如此，他們不希望說首長不在家、天天在外面，這個我想市民會有他表達意見的方式」。

陳其邁也提到「市政還是市民最關心的，有承諾要做到，那是對政策最起碼的要求，當你講了『Yes, I do』，然後說說不算，你下次要講『Yes, I do.』的時候，大家會說『No, we don’t.』一定是這樣，這是簡單的道理。不過，我們還是要去看木瓜比較重要，在我心目中木瓜比選舉重要，農民也比選舉重要」。

而有不少「邁粉」呼喊著陳其邁回來選市長，陳其邁說「今日來勘災，不談選舉」，不過他也提到「我人生的決定做什麼像什麼，今天來看木瓜就是談木瓜」。

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關鍵字：陳其邁,韓國瑜,美濃木瓜

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