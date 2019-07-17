快訊／國民黨中常會又遭抗議！要求韓國瑜承諾「不簽署一中和平協議」

▲台灣公民陣線到國民黨外舉行記者會，要求國民黨和韓國瑜表態是否拒絕一中和平協議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨17日中常會將核備高雄市長韓國瑜的總統候選人提名，台灣公民陣線下午在國民黨中央黨部外召開記者會，要求韓國瑜明確向台灣人民承諾，若當選總統，不會與中國大陸簽署以「一中原則」或「一中框架」為前提的「和平協議」，並且遵守《兩岸人民關係條例》民主防衛條款之規定，不會推動廢除該條款。

台灣公民陣線發起人賴中強表示，台灣如果與中國大陸簽署「和平協議」，那就是中國大陸併吞的開始，和平協議的下一站，就是「一國兩制」。

賴中強要求，國民黨中央與韓國瑜必須遵守民主防衛條款，並明確承諾不會簽署「一中和平協議」，也不會推動廢除該條款，否則台灣公民本於守護主權之基本共識，便應該於2020年大選，拒絕投票給代表國民黨的韓國瑜。

台灣公民陣線發起人莊程洋指出，「和平協議」就是一國兩制。因應香港反送中運動的大規模民眾抗爭，國際社會也紛紛質疑一國兩制下的香港，不再能維持國際金融中心別有於大陸的自主地位；當民眾開始理解到一國兩制對香港市民權利與經貿秩序造成嚴重侵害，國民黨的政治人物便搖身轉變成投機主義者，一個個皆聲稱自己不支持一國兩制。