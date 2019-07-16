友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮…

▲前方白色轎車的駕駛座，疑似有人影！（圖／翻攝臉書靈異公社）

網搜小組／綜合報導

日前一名男駕駛出車禍，所幸無人傷亡，他下車後，就站在一旁拍下事故畫面，結果友人一看，好奇詢問「為何老婆還坐車上等？」男駕駛傻了，其實老婆就站在身旁，車上根本沒人，結果仔細再看看照片，發現駕駛座上似乎有位女性身影，大批網友嚇到狂起起皮疙瘩。

這名女網友在臉書《靈異公社》PO出超毛照片，她透露，某日早上9時許，友人在十字路口出車禍，雖然車體毀損嚴重，但慶幸兩駕駛無大礙，而原PO看到事故現場照片後，發現駕駛座有人影，好奇反問友人「天這麼熱，為何老婆還坐車上等？」

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結果友人一臉震驚回應，「我拍照，老婆站在我旁邊啊…」原PO瞬間臉綠了，只好把照片上傳，要臉書網友們一起來仔細瞧瞧，嚇得直呼「沒想到有朝一日我竟然能PO文！」

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▲網友嚇到失魂了！（圖／翻攝臉書靈異公社）

大批網友一看紛紛腿軟，寒毛直豎回應「我的心臟」、「抓交替沒成功…下一個會…」、「有點恐怖」、「感覺表情很痛苦」、「 好像就一張臉在那」、「很像是個古代人」、「我還以為是人坐裡面，太清楚了啦」、「我看到駕駛座一個大人、後座一個小孩」、「好多個喔，要請朋友去拜拜了」。

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