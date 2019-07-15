同學連2天來家裡玩　她聽完爸的話「悲傷真相曝」：感謝他最後來看我

▲原PO說，「其實我很謝謝他到最後還來我們家找我們玩。」（圖／達志／示意照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友分享兒時玩伴連兩天來找她玩，沒想到她聽到爸爸和老師講的話，才知道悲傷真相，「怎麼大家都說他已經離開了…」她說，「我們一起長大、一起唸書、一起玩，他可能也是來告訴我，以後不能再陪妳一起了。」

「來不及長大的玩伴…」女網友14日在「靈異公社」臉書社團說，家裡後面陽台可以看見國中，同學就住在經過國中旁邊的房子，「我跟他一直都很好，他的爸爸是我爸爸的同學，偶爾會來我家一起玩。我們也是幼兒園同班同學。」

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原PO回憶，某天周五晚上，家裡後方那排房子起火，她從陽台看得很清楚，消防車來來回回，煙霧瀰漫整個天空，但因有點距離，無法判別是哪家屋子著火。

▼原PO和同學從小一起玩。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

原PO指出，周六晚間，同學來家裡找她玩，「那天只有我跟媽媽還有弟弟在家，媽媽問他：『你爸爸沒有載你來嗎』？他說：『沒有啊！我自己走路來的』。他跟我們一起玩了一陣子，就說要回去了。」

原PO說，同學周日晚間又來了，「他在一樓按電鈴時，是我下樓開門的，我領著他上樓。」以下為她和爸媽的對話：

原PO：那個陳某某來找我們玩。

爸爸：妳說誰？

原PO：阿成叔叔的兒子。

（原PO上二樓要推開紗門，我往後看「咦∼他人呢？」）

爸爸：阿成叔叔的兒子？麥黑北共（台語，指別亂講），星期五那個燒掉的就是阿成叔叔家，你同學那天他媽媽先抱他出來，再進去救兩個弟弟。你同學又跑進去火場說書包沒拿，後面就沒有再出來了。

媽媽：阿成他兒子昨天還有來啊！來跟OO他們玩一下子...

爸爸：....我們明天去一下阿成家好了。

▼原PO同學不幸葬生火窟。（圖／達志／示意照）



原PO表示，老師周一上課對他們說，「各位同學，陳某某因為家裡火災跑進去救他的書包，所以離開我們了。老師知道大家都很愛自己重要的東西，但是生命比那些東西來得重要知道嗎？」她說，老師後面還有講一堆，「但是我已經無法記那麼清楚了。」

原PO指出，「我只知道星期五火災，星期六我們家是三個人看到他來找我們玩，星期日還是我下樓去開門讓他進來我家的，怎麼大家都說他已經離開了？」她也說，本來要翻拍小時候一起玩樂的照片，「但是...我想他應該已經投胎轉世了吧！就讓這件事情當作一個回憶。」

▼有網友認為，「他應該不知道自己已經不在了。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

對此，有網友認為「他應該不知道自己已經不在了」；原PO回「可能，因為他來的時候並沒有長得不一樣」、「我們一起長大、一起唸書、一起玩，他可能也是來告訴我，以後不能再陪妳一起了」、「其實我很謝謝他到最後還來我們家找我們玩」、「很感謝他最後還來看我」。

有人感動說，「或許…只是來跟妳道別吧。」原PO回「對啊！所以上國小之後，我連他的份一起活，他很會念書！所以我國小拚命拿前三名。」有人問「那妳同學的爸爸呢？」原PO回，「還在，他們之後又生了一個弟弟，跟同學長得很像！我媽媽都說一定是哥哥回來繼續當他們的小孩。」