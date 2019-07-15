人妻狂討壓歲錢！老公一聽「邪惡理由」哭了…只能掏皮夾上繳　網笑翻秒學

▲人妻一招「邪惡理由」立刻幫自己荷包進帳。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

要壓歲錢的權利已經不再是小朋友的特權了，大陸微博近日瘋傳一張對話截圖，內容是老婆向老公討要壓歲錢，並且說出讓老公無法辯駁，只能乖乖就範的「邪惡理由」。網友看完後都立刻學起來，並且向各自的愛人撒嬌討錢，讓一票人笑翻直呼「果然該還的還是得還」。

從對話截圖可見，人妻發話說，「老公，我要壓歲錢」，對方則回覆，「這不過節的、不過年的，你要什麼壓歲錢，再說都老大不小了還要壓歲錢。」隨後還附上幾個無奈的表情圖案。老婆見到後無奈翻白眼說，「你壓我沒？」、「那你睡我沒？」老公則爆笑說都有了，老婆接著順理成章表示，「你X！你又壓我、又睡我，為什麼不給我壓歲錢？」

▼老公聽完理由後，只好乖乖給錢。（圖／翻攝自微博）

大批女網友看到對話後，立刻向自己的愛人撒嬌「我要壓碎錢」，有些男方不問原因就大氣給錢，「因為我愛妳，所以不需要理由」、「要多少，自己說」。有的則是曖昧挑逗地說，「又沒壓，只有睡而已」、「這樣講，妳也該給我吧，我也被壓過啊」、「那以後換你壓我睡我，拜託」。​

▼許多女網友向愛人討要「壓睡錢」。（圖／翻攝自微博）

網友看完後紛紛笑說，「這絕不能給我老婆看見！」、「該還的果然要還啊」、「這也太不公平了吧」、「打針也要錢！趕快跟她討」、「女生這樣做，感覺很像在做外賣」、「這點錢也要討，不合理」、「我一定不會給」、「開個玩笑而已，我應該會匯給她」、「哈哈哈，我也要來去問問看」。