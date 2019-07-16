爽領50K！公職女「每天呆呆蓋章」年年調薪　1年半後離職原因曝…網讚爆

▲原PO認為，蓋章的工作會越做越笨！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

就怕外頭工作不好找，不少年輕人奮發向上考公職，盼一生吃鐵飯碗過著無憂生活！然而一名女網友才任職1年半就決定離職，「每天就呆呆的寫簿冊、蓋章」，就可月領40至50K，至於走人原因也曝光，有同事也感慨「有同感，做久了真的覺得自己變廢人，完全是個垃圾！」

「我離職了～不做公務員拉！」這名女網友在PTT「WomenTalk」透露，自己在106年考上公職，直到去年開始受訓，令人稱羨的鐵飯碗工作，卻讓她感到困頓、乏味，「做到真的有些心灰意冷 ，每天面對當到與世脫節的主管真的挺無奈的。」

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原PO說，這1年半以來，除了要配合輪班很累人，工作內容也一成不變，「每天就呆呆的寫簿冊、蓋章，不用動腦就可以領4至5萬 ，年年調薪」，她甚至自嘲「越做，會覺得自己越笨的工作！」恰巧，原PO在工作單位認識一名替代役，給予她人生新方向，「如果多做幾年（公職），就真的一輩子不可能轉換跑道了！」原PO內心幾度煎熬下，覺得該趁年輕多到外界闖蕩一番，最後決定向長官提離職。

原PO表示，公務員離職率很低，同期100多人中，自己是第2位離職的，「算算離職率大概才1.5%」，不過她並不後悔，反而笑稱，「還算滿開心的 ，覺得終於可以脫離封閉的小圈圈！」

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▲網讚，原PO勇氣可嘉！（圖／翻攝自PTT）

眾多網友則持正反看法，紛紛回應「真的，公務員做下去久了就沒法離開了」、「可以考上高考已經很厲害了，轉換別的跑道一定會更好的，恭喜你呀」、「做久了就會被制約，沒有離開的勇氣」、「離職是對的，公部門待久言行舉止草包化」、「也許再過兩三年就會後悔離職」、「加油！佩服妳的勇氣！」、「涼缺還走，以後就知」、「希望你出來可以過的更好...外面其實也很黑...不過在那呆久了真的會變封閉」。

其他公務員網友也跳出來分享，「我跟原po同期考上，任職也是1.5年，已經簽准8/1辭職了，辭職原因跟原po差不多，差別只在我是台北市政府，所屬的普考公務員，本身不是北部人，CP值根本超低」、「有同感，做久了真的覺得自己變廢人，完全是個垃圾」、「 每天做一樣的事情，做久你就熟了，可以利用下班時間學新技能，現在離開我看你要找五萬的輕鬆工作很難囉」。

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