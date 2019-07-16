「刺青辣媽」牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭　身分曝光讓酸民跪了

▲攝影師在路上用鏡頭捕捉下一位刺青辣媽，引發熱烈討論，還意外釣出本尊。（圖／翻攝自微博／Show-Me街拍）

網搜小組／綜合報導

全身刺青的辣媽日前牽女兒走在街頭，惹火身材和風格鮮明的打扮，吸引路人側目。照片在微博曝光後，引起熱烈討論，但也有不少人看不慣她身上大片刺青，在網上冷嘲熱諷，掀起論戰。如今本尊現身高EQ回應，一席話讓大家拍手叫好，「太帥了！」

微博近日瘋傳數張辣媽帶著女兒逛街的照片，從中可見媽媽紮著一條金色辮子，上身穿黑色低胸小背心，下身則是黑色熱褲及涼鞋，大方秀出傲人上圍及白皙美腿，好身材一覽無遺，但其中最引人注目的，無疑是她身上大面積的刺青藝術，讓許多路人都忍不住回頭。

▲辣媽身材姣好，引起路人側目。（圖／翻攝自微博／Show-Me街拍）

許多網友對這樣的穿著和刺青帶有成見，紛紛留言譏諷，「估計下面也紋了」、「在外面亂搞出的孩子吧」、「誰是孩子他爸她自己都搞不清」、「這是哪天接客忘記戴安全了，意外收穫」、「內心空洞的人喜歡這樣引人側目」、「這樣的媽媽去開家長會，別人怎麼看這個孩子！」

不過，也有網友看不下去，紛紛留言「紋身並不代表什麼，請文明發言」、「評論都怎麼了」、「還活在清朝嗎」，還有人跳出來平反，指照片中的辣媽其實是馬來西亞網紅刺青師Kinki Ryusaki，她與丈夫開了一間屬於自己的刺青工作室，「刺青師有刺青不是很正常的事嗎？」

▲部分網友冷嘲熱諷，也有人替辣媽抱不平。（圖／翻攝自微博／KinkiRyusaki，下同）

Kinki Ryusaki本人得知此事後，在微博上輕描淡寫地回應，「別人誹謗你，說明你優秀。別人利用你，說明你有價值。別人嫉妒你，說明你走在他前面。別人惡意炒作你，說明你有影響力。所以我優秀、有價值、有影響力，嗯，鑑定完畢。」

回應一出，許多網友紛紛留言力挺，「你很優秀，所以人家眼紅」、「追蹤你很多年了，從戀愛到結婚，到你孩子這麼大，最喜歡的就是你做自己」、「加油，不忘初心」、「你做了很多女孩不敢做的，勇敢擁抱自己所愛」、「女神永遠最美，只要內心善良，全身刺青又怎樣！」

Kinki Ryusaki是馬來西亞刺青師，在紋身界以火辣出名，除了擁有G罩杯好身材，身上還有大面積藝術刺青，尤其雙頰穿環的「酒窩洞」，更是她引以為傲的招牌特徵，被譽為是「亞洲刺青女神」。如今因為網路酸民再掀關注，恐怕也是她始料未及的。