皮膚都不見了…夫凌晨下班騎車摔倒命危　妻痛心求真相

記者孫于珊／台北報導

台北市南港區11日凌晨2時許，一名49歲林姓男子從汐止下班，不料，騎車經過捷運南港展覽館站3號出口前竟突然摔車！當場重傷、失去意識，目前仍在三軍總醫院加護病房，尚未脫離險境。林男妻子得知後，悲痛不已，甚至質疑是路幅縮減、設計不良導致意外發生，並將此事PO上網尋求當時路過民眾提供行車記錄器，以還原事故真相。

▲捷運南港展覽館站3號出口前，男騎士摔車致顱內出血，重傷命危。（圖／記者孫于珊翻攝）

妻子PO文指出，先生騎車從汐止往南港方向前進，但經過南港路一段與經貿一路時，卻突然摔倒，機車只有輕微擦傷，但先生卻是顱內出血、鼻樑骨折、肺部挫傷、肩胛骨、鎖骨、肋骨斷裂，且全身多處嚴重擦傷，甚至皮膚都不見了！目前仍在加護病房救治。

▲騎士摔車致顱內出血、鼻樑骨折，甚至肋骨等多處斷裂，目前仍在加護病房。（圖／林男妻子提供，下同）

有網友在貼文留言表示，2年前，他爸爸也是騎車在同一地點自摔，右側肋骨幾乎全斷，加護躺了快一個禮拜，家屬也無法理解如何摔的，且事故位置完完全全是同一處。

然而，路口監視器卻只拍到一段昏暗不清且不到2秒車子倒下的畫面，令家屬完全無法理解林男是如何自摔才會傷得如此嚴重，又或者其實是被撞？因此妻子上網尋求當時路過現場的熱心民眾，看是否有行車記錄器影像能提供，也質疑可能是路幅縮減、道路設計不良才害騎士摔車。

警方調查，林男並無酒駕，但目前狀況無法做筆錄，詳細事故原因有待林男身體狀況恢復後，才能進一步釐清。

▲▼事故地點。（圖／林男妻子提供）

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