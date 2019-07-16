15輛Dio「轟炸」辛亥隧道　20飆仔往上看嚇壞奔逃…男女沒出來真相揭曉

▲辛亥隧道因緊鄰台北市立第二殯儀館，總流傳許多靈異傳說。（圖／翻攝Google Map）

網搜小組／綜合報導

「欸！我們在這邊玩這麼久了！你們從以前到現在有人遇過那個鬼婆婆過？」一名網友分享台北辛亥隧道「鬼婆婆」的故事，他們20多人騎15輛「Dio」進去隧道，沒想到抬頭一看全嚇壞，逃竄出隧道，但其中一人和女友卻沒跟來，後來才知道發生什麼事。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文說，坊間相傳隧道內住著一名不知名的鬼婆婆，祂的厲害、恐怖之處在於無論是開車、騎車飆車時，祂總能跟上在耳邊說「卡緊咧！擱卡緊咧（台語，指快一點，再快一點）！」

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原PO表示，這個都市傳說在台北唸書時就時有所聞，但在他當年Dio、大路易、豪邁、名流、迎光、追風、王牌、FZR等主流飆車車種盛行的年代裡，從陽金公路、北海岸、大度路再到辛亥隧道等地，全是他們飆仔眼中的飆車聖地。

原PO回憶，記得那晚他和朋友騎小Dio，一路從大度路被警察追趕到市區亂竄時，最後集結在加油站外頭，後來有人提議「不然我們來去辛亥隧道『轟炸』好不好？」

▼20多人抬頭往上看嚇壞奔逃。（圖／翻攝Google Map）

原PO說，一群人共乘15輛Dio到隧道口後，照老規矩每次放兩輛進去尬車，猜拳分組準備啟動轟炸隧道的遊戲；約1小時過後，有人說「欸！我們在這邊玩這麼久了！你們從以前到現在有人遇過那個鬼婆婆過？」

「大家都表示沒有！」原PO指出，鐵齒的他們決定15輛車一起進隧道，龜速尋找鬼婆婆，就在來回四趟後，騎在最前頭帶隊的阿文，莫名把機車停在隧道正中間，手指上面「欸～你們不是在找祂？」

「老實說屁孩無膽，沒人敢抬頭...」原PO回憶，最後阿文後座載的女友也不知道發什麼神經，竟抬頭往上看發出一聲尖叫；阿文笑說，「欸～啊妳是看到鬼了膩？」

原PO表示，他們在阿文講完這句話同時，因他女友尖叫也抬頭往上看，「O！隧道的天花板浮出一張老婆婆的臉，而且是全部20幾個人都看到，那個老婆婆沒對我們說『卡緊咧』，可是祂對我們大家說『挖底加啦』（台語，指我在這裡啦）！」

▼一群人嚇壞逃出隧道，在門口等待阿文和他的女友。（圖／翻攝Google Map）

原PO說，大家拚命逃竄出隧道，好不容易又全部集結時，阿文跟他女友沒出來，因沒人敢再進去就在外面等，被蚊子叮到滿頭包，相當擔心對方安危；後來阿文女友終於走出來說，「阿文要你們先回家！他...不好意思出來...」

此時真相大白，原PO指出，原來一開始阿文自以為開玩笑說「你們不是在找祂」，完全沒想到鬼婆婆就在上面盯著大家，所以在大家紛紛逃命之際，阿文竟膽小到當場挫屎，才不好意思出來跟大家會合。

對此，許多網友留言，「我看了起雞皮疙瘩」、「雖然遇到婆婆很可怕，但面子更重要」、「原本很可怕，結果被後面敘述笑到不行」。他強調故事是真的，被網友問事後有沒有去收驚，他說，「沒耶！我天生對這類的麻痹麻痹的。」