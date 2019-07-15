爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！他淚喊「底褲都是」...過來人秒懂：超猛

▲麒麟果示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有金黃色果皮，外型與紅火龍果極為相似的「麒麟果」，不僅酸中帶甜，同時富含高營養價值，不過就有苦主po出勸世文，提醒大家如果沒有廁所在附近時，千萬別吃下肚。一席話引來熱烈回響，不少吃過的朋友都說威力強大，但也有許多人認為，紅色火龍果效果更猛。

網友在「爆怨公社」提到，「開車之前或身旁沒廁所，嚴禁吃這種食物，吃完不用多久保證你整褲底都是......。今天我吃完後，差點拉到褲子裡，氣死我了！」

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對此，許多網友大開眼界，直呼「黃色的哪裡買啊」、「想體驗」、「第一次看到這個欸」、「跪求哪裡有賣」、「我還以為是惡魔果實呢！第一次看到這種的，好吃嗎」、「聽說這種火龍果很好吃」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

當然也有不少人吃過，不禁笑回「惡魔拉肚子果實」、「我還是吃它的親戚，紅龍果就好」、「我是吃完沒反應」、「火龍果的功效是很強大的」、「麒麟果！我覺得效果沒那麼誇張吧」、「我前天吃差點拉在飛機上」。

原產於中美洲的麒麟果，盛產期在6到11月間，主要營養成分有蛋白質、膳食纖維、維生素B2、B3、維生素C、鐵、磷、鎂、鉀等，其中豐富的青花素能預防老年病，此外還有護胃、美白、增強免疫力等功效；在台灣市面上較為少見，而且價格不斐，一台斤直逼200元。

值得一提的是，容易過敏的人、孕婦、體質虛寒、及月經期間的女生，最好不要吃，也絕不能和牛奶搭配在一起，由於麒麟果糖分很高，糖尿病患者也不宜；另外，買回家後最好盡快吃掉，或是放置陰涼通風處，若放冰箱容易凍壞變質。

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