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外送食物可以月入10萬！外送員坦言：真的可以啊！但很多人到第3個月就…

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▲▼外送員努力做，也有人拚到月入10萬。（圖／黃大米提供）

文／黃大米

「月入10萬」

外送食物可以月入10萬！我對這消息的真假，實在太好奇，突然看到住家樓下出現一位外送員，忍不住上前詢問。

大米：「大哥，請問你們真的可以月入10萬嗎？」
外送員：「可以啊！但要拿命去換，拿命去拚。」

請繼續往下閱讀...

居然真的可以月入10萬，我太吃驚了，一定有什麼隱藏玄機，「大哥，什麼叫做拿命去拚？」

外送員：「每天做16小時，一個月休2天就可以！起床後就開始送，有很多人這樣拼啊！但這種都是進來第一個月到兩個月這樣拼，第三個月就休假一整個月，太累了。」

對於他說的累，我能猜想，但我對怎樣拿到這10萬，更有興趣。

外送員：「怎樣算錢喔？一趟70元，跑多了可以跳階，一趟120元，這最高了！一個小時給你三趟，一天最多給你50趟，你自己算算看，10萬可以啦！」

大米：「你一個月賺多少？以前在幹麼的？做這個是全職嗎？」我太怕外送大哥跑掉，只好連珠炮的問，有點像在捕捉流星許願一樣。

外送員：「我一個月賺8萬到9萬，我以前是在路邊開停車單子，一個月6萬多，一天也是做13小時，所以換來做外送，不會覺得時間長，很多人都沒辦法做下去，我不會，我習慣每天做這麼久，這個比以前開單子好賺，我就跳過來了」

有沒有什麼風險？

外送員：「有啊！我們保險保很多，摩托車的險、人身險，還保超跑險，保很多！這公司不負擔的，有事情自己負責。」

超跑險！？為什麼？

外送員：「當然要保超跑險，我們有個同事上個月外送時，撞到一台超跑，要賠償300多萬，所以當然要保超跑險，一年保費3000多，就可以平安。我們這種是拿命去賺錢，只要肯拼，就有錢，也還不錯啦！」

事後知道，他們每個月油錢、摩托車耗損，大概要花1萬多，但真的只要願意接單，可以存到不少。

我的朋友住家樓下的保全說，「他當夜班保全一個月7萬。」這也讓大家很吃驚，他說，「做夜班保全最大的缺點就是，無法陪伴老婆。」

果然行行出狀元，肯做就不會餓死。

以上就業資訊給大家參考

▲▼Foodpanda獎金公告表。（圖／黃大米提供）

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

▲（圖／黃大米提供）●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

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