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涉非法經營罪！上海公安：仟和億案8人已被刑事拘留「3人為台籍」

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▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲仟和億上海辦公室。（圖／記者陳政錄攝）

記者朱世凱／綜合報導

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊官方微博15日發布通報，上海市公安局近日根據相關線索，偵破一起非法經營證券、期貨投資諮詢業務案件，上海仟和億教育培訓有限公司實際負責人廖英強等8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。據悉，目前有3名台灣人被刑拘，4名台灣人被取保候審，從仟和億的官網上看，這些台籍人士都是廖英強團隊的講師。

資料顯示，仟和億教育培訓有限公司2016年成立，總部在上海靜安區，按照官方登記訊息，經營範圍包括證券知識培訓，近年積極挖角台灣分析師赴陸開課，透過APP或電視機上盒的方式，讓股民收看老師每周固定分享的市場資訊。

其中，包括準備代表新黨參加2020總統大選的楊世光，也在2018年和過去在台灣主持財經節目的部分團隊，一同登陸在「仟和億」主持《金錢爆》節目，目前雖人在台灣，但消息指出，他仍是公司的一員。

▼上海市公安局發布通報，仟和億的3名台灣分析師已被刑事拘留。（圖／翻攝自上海市公安局官方微博）

▲▼上海市公安局發布通報，仟和億的3名台灣分析師已被刑事拘留。（圖／翻攝自上海市公安局官方微博）

通報指出，初步查明，2016年4月至今，廖英強夥同廖英傑等人，利用廖英強原財經節目主持人的名人效應，通過其實際控制的仟和億教育培訓公司，愛操盤公司，在未取得證監會經營證券、期貨投資資訊業務許可的情況下，組織多名不具有證券、期貨投資諮詢從業資格的講師（部分為台灣居民，均明知上述公司未取得相關業務許可），通過舉辦線上及線下諮詢講座、報告會等形式，想公眾分析、預測證券、期貨投資品種的行情及價格走勢，非法從事證券、期貨投資資訊業務、非法獲利巨大。

▼公司雖然說老師仍正常上班，但攝影棚已暫時停用。（圖／記者陳政錄攝）

▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

根據刑法相關規定，上述行為嚴重破壞證券、期貨市場管理秩序，侵犯廣大投資者合法利益，涉嫌非法經營罪。目前，案件正在進一步調查。上海警方本（7）月9日曾前去仟和億蒐證，有12位分析師遭到調查，其中3位受刑事拘留外，由於在上海從業的該領域台籍人員數量過百，可能還有更多人已經遭到逮捕。

針對台籍分析師的情況，知情人士指出，除了可能因涉及違法「薦股」或「老鼠倉」遭調查外，由於不少台灣分析師來大陸並未依法換照，並不具被大陸分析師資格，使得除了教育培訓內容外，只要談到個股就屬於違法，自然也在這波調查中被鎖定。

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關鍵字：上海仟和億,仟和億,分析師,上海市公安,台籍,刑事拘留,取保候審,廖英強,非法經營罪

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