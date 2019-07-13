12分析師被逮3刑拘！刑事局聯繫上陸方：另9人取保候審

記者蔡紹堅／台北報導

「上海仟和億公司」傳出多名台灣分析師因詐欺罪被上海警方調查，仟和億員工受《ETtoday新聞雲》採訪時表示一切正常，節目之後就會正常播出，但陸委會稍早指出，警政署刑事局與陸方聯繫後，確認有12名台灣分析師被逮補，其中3人已被刑事拘留，9人取保候審。

陸委會表示，政府十分重視此事，經過警政署刑事局向陸方聯繫窗口查證，確有12名台灣分析師遭上海警方逮捕，其中9名取保候審、3名刑事拘留，「刑事局已要求陸方依兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議通報我方相關資訊，包含姓名、案由及羈押處所等，相關機關將密切追蹤後續情況，並確保我國人應有之權益。」

▼仟和億公司內的白板仍難看見台灣分析師名字。（圖／記者陳正錄攝，下同。）

陸委會提到，「呼籲中國大陸，任何涉及台灣人民人身安全與自由案件，都應審慎優先處理，並踐行公開、透明之正當法律程序，確實履行兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議之人身安全通報等規定，保障我方人員在陸之司法權益，並為相關人員家屬赴陸探視提供便利。」

陸委會還說，「提醒赴陸發展國人，中國大陸的法律規範與司法制度，與台灣或者國際民主體制有非常大的不同，在陸生活及發展，應謹慎注意人身安全等風險。」

海基會也表示，已經透過上海台商協會，持續了解本案，以利適時提供相關協助。

▼仟和億位於上海靜安區的攝影棚。