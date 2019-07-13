仟和億12台灣分析師被上海警方調查　陸委會證實：3人已被拘留

▲仟和億公司目前仍有員工在上班。（圖／記者陳政錄攝，下同。）



記者陳政錄、蔡紹堅／上海－台北連線報導

台灣許多電視分析師近年開始轉往上海「拚經濟」，但台灣分析師聚集的「上海仟和億公司」卻傳出涉詐欺被上海警方搜捕，包含郭海培、林新象、翁鴻堯等12人都被調查，陸委會向《ETtoday新聞雲》證實已有3人被刑事拘留。《ETtoday新聞雲》稍早也赴「仟和億」位於上海的公司查看，發現仍有許多員工在上班，員工告訴記者，公司運作正常，只是播出系統故障，節目才會暫停，維修升級後將恢復播出。

台灣分析師在「仟和億」主要是錄製教學節目，節目在APP及電視機上盒都能收看，不過疑因被搜捕的緣故，目前暫停播出，有許多觀眾都在網路上詢問。對此，仟和億回應觀眾，節目暫停是系統故障導致，正在維修升級中，之後會恢復播出。

《ETtoday新聞雲》記者稍早前往「仟和億」位於上海的公司查看，發現裡面仍有許多員工在上班，內部使用的白板上也列出了台灣分析師們的班表，並備註提醒老師不要遲到太久。此外，員工也告訴記者，公司運作正常，是播出系統故障，所以節目才暫停，老師都有正常上課，待維修升級完成後，節目就會恢復播出。

此外，新黨推出的總統參選人楊世光也曾主持財經節目，是「仟和億」的台柱之一，雖然他不在外傳的被搜名單中，但對仟和億的事務也有相當了解，最新消息指出，他將在台北公開說明此事。