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仟和億3台灣分析師被拘牽連楊世光　全因上海徹查股市「老鼠倉」

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▲▼ 楊世光將宣布角逐2020總統大選 。（圖／翻攝自Facebook／楊世光的新視野）

▲ 楊世光宣布角逐2020總統大選 。（圖／翻攝自Facebook／楊世光的新視野）

記者陳政錄／上海報導

上海「仟和億」教育培訓公司傳出有12位台籍分析師，因涉及違法「薦股」或「老鼠倉」，遭到上海警方調查，經《ETtoday新聞雲》詢問上海證券圈台籍知情人士，該公司已有4人交保，5人無保飭回，3人遭刑事拘留，公司業務目前全面停擺；另楊世光雖人在台灣，準備替新黨參選2020，但因其為仟和億公司的一員，也被捲入風波中。

陸委會、海基會今天也已發布新聞稿稱，經警政署刑事局和陸方窗口聯繫，確有12名台灣分析師遭上海警方逮捕，9名取保候審、3名刑事拘留。

▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲仟和億上海辦公室，工作人員稱目前仍正常營運，僅因為系統維護，用戶暫時無法看到老師授課內容。（圖／記者陳政錄攝）

知情人士坦言，約在兩個月以前，上海全面開始掃蕩市場上的「金融風險」，除去年的P2P以外，著重打擊基金經理人、分析師自己參與股票買賣，以欺騙手法誘使投資人買進或賣出得利的「老鼠倉」行為，不只「仟和億」遭到調查，整個上海證券圈都難逃法網，「浦東、浦西拘留所均擠滿準備接受調查的人員，陸籍台籍都有」。

也就是說，除了仟和億公司目前近20位台籍分析師中，有12位遭到調查，其中3位受刑事拘留外，由於在上海從業的該領域台籍人員數量過百，可能還有更多人已經遭到逮捕。

▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲有付費收看課程的股民，因為看到仟和億官方微博的業務暫停公告，上門要求退費。（圖／記者陳政錄攝）

針對台籍分析師的情況，知情人士指出，除了可能因涉及違法「薦股」或「老鼠倉」遭調查外，由於不少台灣分析師來大陸並未依法換照，並不具被大陸分析師資格，使得除了教育培訓內容外，只要談到個股就屬於違法，自然也在這波調查中被鎖定。

另一位上海台籍證券業者說，台灣分析師來大陸淘金，內容卻常常遊走的法律邊緣，建議主動認錯積極配合，才能爭取從輕處罰。

據了解，仟和億教育培訓有限公司2016年成立，總部在上海靜安區，按照官方登記訊息，經營範圍包括證券知識培訓，近年積極挖角台灣分析師赴陸開課，透過APP或電視機上盒的方式，讓股民收看老師每周固定分享的市場資訊。

其中，包括欲代表新黨參加2020總統大選的楊世光，也在2018年和過去在台灣主持財經節目的部分團隊，一同登陸在「仟和億」主持《金錢爆》節目，目前雖人在台灣，但據悉他仍是公司的一員。

楊世光13日下午還召開記者會表示，2014年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上面的爭議，更點名時代力量立委黃國昌應該為此負責，陸委會也應儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

▼公司雖表示老師仍正常上班，但攝影棚已暫時停用。（圖／記者陳政錄攝）

▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
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林飛帆將接民進黨副秘書長　預計15日上任

關鍵字：上海仟和億,仟和億,分析師,陸委會,金融風險

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