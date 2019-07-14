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被捲入仟和億風波！　楊世光曾說「大陸薪水是台灣3、4倍」

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▲▼楊世光。（圖／記者黃國霖攝）

▲楊世光準備代表新黨參加2020總統大選。（圖／記者黃國霖攝）

大陸中心／綜合報導

台灣分析師聚集的「上海仟和億公司」昨日傳出涉詐欺被上海警方搜捕，包含郭海培、林新象、翁鴻堯等12人都被調查，3人被刑事拘留，新黨總統參選人楊世光雖人在台灣，但因其為仟和億公司的一員，也被捲入風波中。楊世光去年受訪時曾透露，帶了台灣的組員到大陸發展「薪資是3、4倍」。

楊世光當時透露，在台灣節目合約到期後，與大陸上海仟和億（原名愛股軒）接觸上，主持新節目《金錢爆》，對方提供了比台灣高4倍以上，台灣媒體業「無法想像的薪水」條件，外加其他福利，連家人也協助安排。

另外老闆也告訴他，做節目需要團隊，因此他帶了2人過去，每人的薪水都是3、4倍，後來又再找了2人來。他用「野生動物園」來比喻大陸，若是肉食性動物，有未來發展空間，應大膽過去發展，而相比之下台灣只是「木柵動物園」，沒有競爭壓力、天敵，適合草食性動物。

在事件爆發後，身為上海仟和億公司台柱的楊世光13日表示，因兩岸服貿協議草案擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與專業證照出現認定上爭議，並點名陸委會、以及黃國昌應儘快透過管道與對岸接洽，提供司法協助。

▲楊世光跳槽大陸主持「金錢爆」。（圖／翻攝自楊世光臉書）

▲楊世光跳槽大陸主持「金錢爆」。（圖／翻攝自楊世光臉書）

黃國昌13日在臉書回應楊世光點名，「本日最可笑」。他說「錢既不是我騙的、人也不是我抓的，然後我要負責？」黃國昌直言，怎麼一個號稱懂金融的分析師，「會如此邏輯錯亂地不知所云？」他也指出，楊世光「為了移轉焦點而胡亂潑墨」。

楊世光14日則回應，「世光是一介平凡的老百姓，没有救援的問題，但法律協助，陸委會和大立委，總可以做些什麼吧，心寒的是那些支持您的台灣同胞」。他也表示自己要去上海了，更笑黃國昌「雞排都不敢請」。

經《ETtoday新聞雲》詢問上海證券圈台籍知情人士，該公司已有4人交保，5人無保飭回，3人遭刑事拘留，公司業務目前全面停擺。

一名知情人士坦言，約在兩個月以前，上海全面開始掃蕩市場上的「金融風險」，除去年的P2P以外，著重打擊基金經理人、分析師自己參與股票買賣，以欺騙手法誘使投資人買進或賣出得利的「老鼠倉」行為，不只「仟和億」遭到調查，整個上海證券圈都難逃法網，「浦東、浦西拘留所均擠滿準備接受調查的人員，陸籍台籍都有」。

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關鍵字：楊世光,上海仟和億,分析師,新黨

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