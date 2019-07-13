台灣分析師上海遭逮　楊世光點名黃國昌、陸委會應負責

▲新黨總統參選人楊世光。（圖／記者黃克翔攝）



記者林銘翰／台北報導

上海仟和億公司旗下12名台灣分析師近日疑似因涉嫌詐欺，傳出於9日遭到逮捕，海基會、陸委會13日也證實已有3名分析師遭陸方公安刑事拘留。新黨總統參選人楊世光13日下午表示，2014年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上面的爭議，更點名時代力量立委黃國昌應該為此負責，陸委會也應儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

仟和億教育培訓有限公司2016年成立，總部在上海靜安區，據官方登記訊息，經營範圍包括證券知識培訓，近年積極挖角台灣分析師赴陸開課，透過APP或電視機上盒的方式，讓股民收看老師每周固定分享的市場資訊。

值得注意的是，欲代表新黨參加2020總統大選的楊世光，也在2018年和過去在台灣主持財經節目的部分團隊，一同登陸在「仟和億」主持《金錢爆》節目，雖然楊世光不在外傳的被搜名單中，但對仟和億的事務也有相當了解。

對此，楊世光13日下午回應，2014年兩岸服貿協議草案因為太陽花運動擱置，造成含金融服務業的台商經營範圍與台胞的專業證照出現認定上面的爭議，他呼籲當年擋住服貿的黃國昌以及陸委會應該站出來，在司法上與資格認定上協助這些台籍分析師。

楊世光表示，報導中的10餘位台籍分析師在台灣是合格且有執照的證券、期貨分析師，在仟和億教育培訓平台提供財經教育課程。據他了解，他們正配合司法調查，調查的焦點在於這於分析師的從業資格。

楊世光說，2014兩岸服貿協定未過，導致台商在金融服務業、教育培訓等第三產業遇到法律見解上的爭議，這些在仟和億平台上授課的老師都具備專業的證券及期貨專業分析資格，是兩岸服貿協定未簽的受害者，因此在大陸執行業務遇到法律見解上的爭議。

楊世光表示，太陽花運動造成兩岸服務貿易協議停擺。如果當年兩岸簽署協議，台灣金融從業人員的證照就能在雙方的談判之下得到大陸的認可，就不會有今天資質認定的爭議，造成這些有專業證照的台籍分析師被調查。他認為，當年阻擋服務協議的黃國昌應該為此負責，陸委會也要儘快透過管道與對岸接洽，並提供台籍分析師司法協助。

楊世光也呼籲，大陸的金融服務業正快速發展，法規也趨於嚴謹。台灣當局應該趕快重啟與對岸的服務貿易協商，讓台灣的金融服務經驗優勢以及優秀的人才能夠在有保障的情況下，合規參與大陸的資本市場與服務。