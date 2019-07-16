泰式奶茶好喝卻不紅？　台南人認證關鍵原因：太甜了

網搜小組／綜合報導

「泰式奶茶很好喝，為什麼不太紅？」一名網友14日好奇在PTT八卦版上提問，沒想到竟然引起網友熱烈討論。大部分的人認為，泰式奶茶之所以在台灣不紅，最大的原因應該是太甜了；還有網友留言說，「太甜，連台南人都受不了」。

▲泰式奶茶的顏色比較深。（示意圖／記者許力方攝）

原PO認為，泰式奶茶的味道其實不輸其他常見的奶茶，只是這款茶飲引進台灣也有一段時間了，卻沒有像之前的蛋塔或是清玉（飲料店名）一樣掀起風潮，「泰國就不夠潮嗎？」

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其他網友們看完原PO的疑惑，紛紛留言回答自己覺得泰式奶茶不好喝的原因，「沒有到很特別啊」、「太甜，喝了很膩」、「冰塊才是本體」、「甜到我喝過一次就不敢喝了」、「太甜，連台南人都受不了」。

▲一般的奶茶顏色比較淡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但另一派網友表示，先前曾在泰國喝過道地的泰式奶茶，沒有那麼甜，回來台灣後還沒喝過能完整重現道地口味的泰式奶茶，「以前在泰國的時候，每天最少喝3杯。」

有趣的是，也有部分網友對於泰式奶茶「橘紅」的顏色感到困惑，懷疑可能是添加食用色素，其實泰式奶茶的外觀顏色與茶葉生長的土壤有關，泰國長年下雨，所以土壤中含有豐富的氧化鐵，土質則呈現弱酸性，泡出來的茶湯顏色較深，再加上煉乳、奶水（淡奶）之後，顏色就會變成鮮豔的橘紅色。