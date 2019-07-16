　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

泰式奶茶好喝卻不紅？　台南人認證關鍵原因：太甜了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組／綜合報導

「泰式奶茶很好喝，為什麼不太紅？」一名網友14日好奇在PTT八卦版上提問，沒想到竟然引起網友熱烈討論。大部分的人認為，泰式奶茶之所以在台灣不紅，最大的原因應該是太甜了；還有網友留言說，「太甜，連台南人都受不了」。

▲▼蝶豆花、泰式奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲泰式奶茶的顏色比較深。（示意圖／記者許力方攝）

原PO認為，泰式奶茶的味道其實不輸其他常見的奶茶，只是這款茶飲引進台灣也有一段時間了，卻沒有像之前的蛋塔或是清玉（飲料店名）一樣掀起風潮，「泰國就不夠潮嗎？」

請繼續往下閱讀...

其他網友們看完原PO的疑惑，紛紛留言回答自己覺得泰式奶茶不好喝的原因，「沒有到很特別啊」、「太甜，喝了很膩」、「冰塊才是本體」、「甜到我喝過一次就不敢喝了」、「太甜，連台南人都受不了」。

奶茶,奶泡。（圖／Pixabay）

▲一般的奶茶顏色比較淡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但另一派網友表示，先前曾在泰國喝過道地的泰式奶茶，沒有那麼甜，回來台灣後還沒喝過能完整重現道地口味的泰式奶茶，「以前在泰國的時候，每天最少喝3杯。」

有趣的是，也有部分網友對於泰式奶茶「橘紅」的顏色感到困惑，懷疑可能是添加食用色素，其實泰式奶茶的外觀顏色與茶葉生長的土壤有關，泰國長年下雨，所以土壤中含有豐富的氧化鐵，土質則呈現弱酸性，泡出來的茶湯顏色較深，再加上煉乳、奶水（淡奶）之後，顏色就會變成鮮豔的橘紅色。

ET快訊
「爆料民調」蔡英文77%、韓國瑜23%　網：2人都投不下去！
準颱風丹娜絲路徑再北修！氣象局估可能直撲台灣　雨彈最猛烈時間
堅強回沒事！李承翰媽「低頭猛擦淚」偷哭　乾媽捂胸：為什麼是他

關鍵字：泰式奶茶,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

準颱風丹娜絲「恐成穿心颱」最快今晚海警、不排除陸警　周四五全台風雨

女友問「有男生不愛丁字褲？」　老司機：屁股好看穿阿嬤內褲都美

OL合租公寓遇瓦斯氣爆4死劫　室友、柴柴沒搬被「後腦杓伯」帶走

桃園駕訓班改換BMW教練車　 網狂tag朋友喊報名：我們再考一次

跟承翰說再見！全台運行火車11:40同步鳴笛　大台北有3停靠站

泰式奶茶好喝卻不紅？　台南人認證關鍵原因：太甜了

準颱風丹娜絲路徑再北修！氣象局估可能直撲台灣　雨彈最猛烈時間點出爐

海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有

服務業大搶人！百貨帥董「升遷不看年資」　做1年薪水飆至百萬

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

ET特派記者V仔實際體驗分享 直擊年收百萬的真相！

桃園駕訓班改換BMW教練車　 網狂tag朋友喊報名：我們再考一次

跟承翰說再見！全台運行火車11:40同步鳴笛　大台北有3停靠站

泰式奶茶好喝卻不紅？　台南人認證關鍵原因：太甜了

準颱風丹娜絲路徑再北修！氣象局估可能直撲台灣　雨彈最猛烈時間點出爐

海尼根收藏家！正妹曝超狂宅照「綠油油一片」連1999年贈品都有

服務業大搶人！百貨帥董「升遷不看年資」　做1年薪水飆至百萬

芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

準颱風丹娜絲「恐成穿心颱」最快今晚海警、不排除陸警　周四五全台風雨

外送食物可以月入10萬！外送員坦言：真的可以啊！但很多人到第3個月就…

奧客點鹹酥雞…連3單「嫌太油」退款　業者怒：鑽漏洞吃霸王餐

批台灣如明朝末年　柯文哲：流寇四起、朝廷無力進剿

【廣編】《幻獸契約》即日起開放事前預約與技術封測

「此次不選、未來難料！」　她提5點分析柯文哲會選2020

「末班車要開了，你不過先走」李承翰追思影片臉掛燦笑...同仁一見哀慟落淚

港口盃／中華戰庫拉索板凳清空　教頭：對手小動作較多

印尼公開賽／戴資穎輕取楊佳敏　首戰僅31分鐘搞定

全台最美高架橋在台東！「開在海上的道路」帶你走入仙境

Facebook：待監管顧慮消失前　不會貿然推出虛擬貨幣Libra

韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正的庶民

詹皇2K20能力值97連10年最強　和AD雙人組也第一

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排..

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

外送員真能月入10萬！關鍵原因..

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的..

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

丹娜絲最快凌晨生成！周三起有雨

UberEATS外送員曝「薪水..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準丹娜絲逼近！氣象局不排除發颱..

狂嗆霸韓！韓粉痛罵志工：良心咧

鹹酥雞嫌太油要退款　業者：奧客

更多熱門

相關新聞

易開罐一拉斷了！1張A4紙神救援

在炎炎夏天，來罐冰冰涼涼的氣泡飲料最爽了，但也有不少人曾碰過拉環斷掉的窘境。一名網友發文教大家，如何靠一張A4紙神救援，而實驗結果超成功，也讓眾多鄉民學到一課。

他離職當全職YTB　自爆：月收超過工作年薪

韓國泡麵就是辣而已？網點出關鍵

UberEATS外送員曝「薪水計算公式」

女友：男生不愛丁字褲？　老司機神解

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

外送員真能月入10萬！關鍵原因曝光

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面