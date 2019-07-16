　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲臨床營養科王儷瑩組長表示，芒果或是香蕉等水果，含有多酚類氧化酶和酚類，所以表皮受損時，在氧氣作用下會變成黑色物質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最近在網路與通訊軟體上，有很多民眾互相流傳芒果外觀如有「黑點」就不能吃，甚至說有人因吃了有黑點的芒果，造成身體不適送醫的訊息，對此，台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。

蔡坤峰醫師指出，芒果皮含有多酚氧化酶類，運輸過程中若受到擠壓，或儲存當中經過了冷凍，其果肉細胞受到破壞，胞內酚類物質會氧化成褐色的醌類物質，而在外皮上出現黑色的斑點，這種情況被稱作「芒果褐變」。這些變異僅侷限在果皮表面，果肉是沒有問題的。

請繼續往下閱讀...

▲台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。

其他狀況如芒果患炭疽病及黑斑病，分別感染特定病原真菌及細菌，在果實表面造成黑點，只要表皮損傷不要太嚴重或傷及果肉是可以食用的，若是表皮損害嚴重而果肉也已受損或腐敗為避免感染與衛生安全考量建議不要食用。

臨床營養科王儷瑩組長表示，芒果或是香蕉等水果，含有多酚類氧化酶和酚類，所以表皮受損時，這類物質就會開始產生反應，並在氧氣的作用下，變成黑色物質。如果芒果黑斑只是長在果皮，沒有深入到果肉里，只要清洗乾淨，把皮剝掉，還是可以吃的。

▲台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但如果出現較大面積的黑點，並且果肉也已經腐爛，這樣的芒果就建議丟棄不食用。以營養師觀點，建議有糖尿問題病患要小心選用芒果，依照營養師所建議的份量食用以免血糖飆升。保鮮方面，王儷瑩組長也強調由於芒果生長於熱帶及亞熱帶地區，一般在10℃左右即出現冷害，而高溫則加速其腐爛，密封又易變質出現異味。保存: 買回家請立即吃完 或馬上冰冰箱不超過3天為宜。

ET快訊
李承翰告別式...嘉義下雨！每月一聚這次在靈堂　6同梯忍淚扶
韓國瑜最驕傲政績：全世界看到高雄「上任半年國字臉變瓜子臉」
勇警李承翰告別式！　阿嬤最後才知道...邊哭邊走進會場
外送食物可月入10萬！外送員：真的可以！但很多人第3個月就…

關鍵字：芒果,黑點,醫師,營養師

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

準颱風丹娜絲「恐成穿心颱」最快今晚海警、不排除陸警　周四五全台風雨

外送食物可以月入10萬！外送員坦言：真的可以啊！但很多人到第3個月就…

奧客點鹹酥雞…連3單「嫌太油」退款　業者怒：鑽漏洞吃霸王餐

嗆霸韓志工「書讀到哪去了！」韓粉大姊痛罵：你們良心摸一摸啊

輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣

堅守活版印刷工藝！他就像「孤獨詩人」：做重要的事，卻無人理會

不讓李承翰悲劇重演！　台鐵提6做法：擬增防身噴霧、設新型驗票閘門

台北連3日飆36度高溫　中興橋、大稻埕魚群大量暴斃  

交通部考績會開鍘！普悠瑪案加重罰台鐵3前局長　懲處理由曝光

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

ET特派記者V仔實際體驗分享 直擊年收百萬的真相！

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

準颱風丹娜絲「恐成穿心颱」最快今晚海警、不排除陸警　周四五全台風雨

外送食物可以月入10萬！外送員坦言：真的可以啊！但很多人到第3個月就…

奧客點鹹酥雞…連3單「嫌太油」退款　業者怒：鑽漏洞吃霸王餐

嗆霸韓志工「書讀到哪去了！」韓粉大姊痛罵：你們良心摸一摸啊

輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣

堅守活版印刷工藝！他就像「孤獨詩人」：做重要的事，卻無人理會

不讓李承翰悲劇重演！　台鐵提6做法：擬增防身噴霧、設新型驗票閘門

台北連3日飆36度高溫　中興橋、大稻埕魚群大量暴斃  

交通部考績會開鍘！普悠瑪案加重罰台鐵3前局長　懲處理由曝光

降息樂觀情緒助美股再創新高　台股小跌11點以10,865點開出

被洋基鎖定的先發惠勒　右肩疲勞進傷兵恐影響交易

兩岸吸飽百億！　「牛樟芝大王」劉威甫落跑　全台3萬會員慘賠

「爸你有看到我在舉旗子嗎？」　羅文嘉自比一座橋談林飛帆

腋下黑黑超尷尬，小地方更要保養！男生會偷偷打分數的5個部位

花錢就能安心？　出國買旅平險別忽略3大細節才有保障

出國旅遊易染5種病！就醫 留妥3資料　健保「有條件」退你錢

獲最高榮譽「聖克里斯多福及尼維斯勳章」　蔡英文：意義非常重大

加熱菸氾濫「國庫痛失40億稅收」　董氏超直白反對：很多人在辦公室偷抽

芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

7年戀遭阻菜市場刺死女友母親！　19歲女兒驚爆涉「教唆男友殺人」

生活熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排..

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

外送員真能月入10萬！關鍵原因..

同學連2天來家裡玩　她聽完爸的..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

丹娜絲最快凌晨生成！周三起有雨

UberEATS外送員曝「薪水..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準丹娜絲逼近！氣象局不排除發颱..

狂嗆霸韓！韓粉痛罵志工：良心咧

鹹酥雞嫌太油要退款　業者：奧客

扛啤酒回家灌曖昧男　結局超閃

更多熱門

相關新聞

台南芒果日本再次追加1000箱！

優質台南芒果，日本「台灣物產展」銷售活動，再行追加1000箱！總預計業績可上看30公噸（約6千箱），足見銷日的台南芒果品質良好，價格可親，深深吸引日本市場。

芒果表皮有黑點不能吃？農委會揭真相

快來參加「左鎮芒果椪一夏」

帶愛心水果！他開盒見毛毛2顆蠢翻

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

即／郭台銘深夜發文：讓朋友們失望了

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面