芒果有「黑點」一定不能吃？　醫師與營養師這麼說…

▲臨床營養科王儷瑩組長表示，芒果或是香蕉等水果，含有多酚類氧化酶和酚類，所以表皮受損時，在氧氣作用下會變成黑色物質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

最近在網路與通訊軟體上，有很多民眾互相流傳芒果外觀如有「黑點」就不能吃，甚至說有人因吃了有黑點的芒果，造成身體不適送醫的訊息，對此，台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。

蔡坤峰醫師指出，芒果皮含有多酚氧化酶類，運輸過程中若受到擠壓，或儲存當中經過了冷凍，其果肉細胞受到破壞，胞內酚類物質會氧化成褐色的醌類物質，而在外皮上出現黑色的斑點，這種情況被稱作「芒果褐變」。這些變異僅侷限在果皮表面，果肉是沒有問題的。

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▲台南市立安南醫院消化科蔡坤峰醫師指出，原則上芒果長黑斑還是可以吃的。

其他狀況如芒果患炭疽病及黑斑病，分別感染特定病原真菌及細菌，在果實表面造成黑點，只要表皮損傷不要太嚴重或傷及果肉是可以食用的，若是表皮損害嚴重而果肉也已受損或腐敗為避免感染與衛生安全考量建議不要食用。

臨床營養科王儷瑩組長表示，芒果或是香蕉等水果，含有多酚類氧化酶和酚類，所以表皮受損時，這類物質就會開始產生反應，並在氧氣的作用下，變成黑色物質。如果芒果黑斑只是長在果皮，沒有深入到果肉里，只要清洗乾淨，把皮剝掉，還是可以吃的。

但如果出現較大面積的黑點，並且果肉也已經腐爛，這樣的芒果就建議丟棄不食用。以營養師觀點，建議有糖尿問題病患要小心選用芒果，依照營養師所建議的份量食用以免血糖飆升。保鮮方面，王儷瑩組長也強調由於芒果生長於熱帶及亞熱帶地區，一般在10℃左右即出現冷害，而高溫則加速其腐爛，密封又易變質出現異味。保存: 買回家請立即吃完 或馬上冰冰箱不超過3天為宜。