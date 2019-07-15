OL合租公寓遇瓦斯氣爆4死劫　室友、柴柴沒搬被「後腦杓伯」帶走

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一名OL本月8日在臉書「靈異公社」PO文分享老公寓的租屋恐怖經歷，今日（15日）凌晨0時許她PO出故事下集，內容提到，當時除了夢到奇怪的伯伯之外，自己也發生過4次離奇意外，包含停紅燈被撞飛、瓦斯氣爆等等，幸好命大躲過一劫，無奈最後沒有搬走的室友再度被發現時，已經死在租屋處，飼養的柴犬則是被發現死在房門外，「我常常會夢到祂（死去的室友），剛開始祂總是笑笑的，柴犬也一樣很可愛，最奇怪是身邊多了位後腦杓的伯伯。」

原PO先前曾提到，自己因為工作的關係經常搬家，有一次是和其他人一起合租一層3間房的老公寓，剛開始不是很喜歡格局，住進去之後也很容易生病，有時還會聽到奇怪的水聲或感到一陣冷風，但都沒有放在心上，直到有一天因為眼睛霰粒腫開刀，請假在家休息，結果就在半夢半醒間看到一位散發腐敗味的怪伯伯，後來是室友飼養的柴犬突然發狂似地撞門，這才把她嚇醒，「我心想好在室友的柴犬救了我，我立馬跳起來，不睡了。」

這次，原PO再度PO文聲稱，其實除了怪伯伯之外，她還出過4次離奇意外，第一次是停紅燈莫名被撞飛；第二次是跟朋友一起出去玩，行經高速公路時方向盤突然不聽使喚，死命往左邊中央分隔島的方向偏，她當時腦中都浮現出人生跑馬燈了，後來整輛車翻覆、油箱破裂，自己一度失去意識。

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▲原PO分享自己在老公寓租屋的離奇經歷。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文發生地點無關）

原PO接著說，第三次是瓦斯氣爆，公司的設備必須要到鍋爐室換瓦斯、點母火，這樣才有熱水可以用，但那天怎麼點都點不燃，好不容易點燃了，自己也被火勢噴飛，再醒來時人已經躺在急診的床上；第四次則是下班騎車回家的時候，才剛發動機車就被一股莫名的力道往左推，左邊正巧就是一輛還沒正式啟動的聯結車，她硬生生摔在前後輪中間，幸好自己命大沒有釀成憾事，「離奇的是，我身上都有很深的五指手印般的瘀青在我手臂上。」

後來另一位室友也莫名出車禍，她則找到一間離上班地點更近的房子，於是兩人相繼搬離，只剩下柴犬的主人還住在那裡。原PO感嘆，柴犬主人後來跟男友感情生變，整天把自己關在房子裡，主動聯絡也不太理人，「最後我被聯絡上時，她已經在我夢到伯伯的房間裡死亡多時了，而柴犬是在房門外被發現。」

▲原PO曾被室友飼養的柴犬救了一命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文提到的柴犬無關）

「這件事影響我和另外一名室友非常深，我常常會夢到祂，每次夢到我都會爆哭許久。」原PO提到，剛開始死去的室友在夢中總是笑笑的，柴犬也一樣很可愛，奇怪的是，祂們身邊卻多了位後腦杓伯伯。

雖然整件事情只有原PO一人的說法，她的經歷也離奇到讓人難辨真偽，但大多數的網友看完都覺得很可怕，紛紛留言說，「覺得原PO不枉此生了，根本像是過了好幾輩子」、「看完覺得原PO命好硬」、「好恐怖」、「很嚇人的經歷」、「應該是阿伯的靈沒有走，妳們住進去就卡到了吧」。

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