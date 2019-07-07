韓粉闖罷韓商家開噴！6度跳針狂嗆「他哪裡不好」...女學生573字還原經過

▲女學生一句「罷免韓國瑜」秒惹怒女韓粉。（圖／東森新聞）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前新竹造勢時，號召韓粉6日到高雄觀光。有商家在這天推出「發大財特價」將原先一份價格70元的香蕉煎餅提高價格為1千元，更提倡罷免韓國瑜，讓一名韓粉見狀氣PUPU，剛好在店內購物的女學生更掃到颱風尾被狂嗆，引爆爭執，女韓粉離開店前，還失控飆罵「去死」。事後女學生在臉書上發文，還原整起事件發生經過。

女學生在臉書上發文，一開始只是因為到下午2時都還沒吃飯，又從IG上看到商家有販售看起來很厲害的煎餅，決定前往店家購買，卻碰上記者詢問怎麼會到這間店家消費，她一頭霧水地回應，「因為網路上很紅啊」，也對老闆與韓國瑜的任何事情完全不知情，可說是滿頭黑人問號。

隨後記者又詢問女學生，「妳是來看韓國瑜的嗎？」，她回應，「我不可能來看韓國瑜，但如果我可以罷免他，我一定會來」。但說巧不巧，一名女韓粉此時衝進店內消費，點餐時一見到罷免韓國瑜的資料，又聽見女學生的回答，理智線瞬間斷裂朝她開噴。

大姐：「妳憑什麼這樣講韓國瑜，妳憑什麼說韓國瑜不好？他哪裡不好啊！」

女學生：「他哪裡好？」

大姐：「他哪裡不好？他哪裡不好？」

女學生：「他哪裡好呢？」

大姐：「他哪裡不好？他哪裡不好？」

女學生：「請妳具體說出他好在哪裡。」

大姐：「我就是覺得他很好啦！他哪裡不好！我親眼看見他很好！」

▲韓粉爆氣狂嗆女學生。（圖／東森新聞）

事後在場記者出面緩頰，「妳不要一直兇她，她只是個妹妹」，女韓粉還忿忿不平地表示，「我也是！」並開啟連珠炮模式，「她才不是小孩！」、「妳們這些小孩懂什麼懂」、「妳不是高雄人憑什麼管？」等語。

面對女韓粉6度跳針狂嗆，「他哪裡不好？」，女學生感到相當無奈，直言「跳針大姐，其實我本來覺得韓粉很不理性，是因為他們連韓國瑜好在哪裡都說不出來！而我可以說出具體不喜歡跟喜歡的地方，但我真的沒想到有這麼不理智欸」。

針對女韓粉喊，「妳不是高雄人憑什麼管？」，女學生則回應，「是啊，我不是高雄人，但我就不能關心政治嗎？他現在要選總統了，難道能不管嗎？如果今天韓國瑜要去選鄰長我真的不會管這麼多，民主社會不關心政治，你要關心什麼？」

文末女學生則展現高EQ，表示雖然發生了這樣的事件，但「今天還是蠻開心的，完全沒有影響到我的情緒，還遇到很多可愛的貓咪，為了這種人生氣完全是浪費時間！完全沒想到今天會變成這樣，以後想想應該還是會覺得很好笑，忘不掉了」，她也強調，「我真的只是單純想吃煎餅！」。

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