快訊／韓國瑜談勝選：希望「黑韓」批判告一段落

記者徐政璿／台北報導

國民黨一連7天進行總統初選電話民調，15日上午正式公布結果。根據最終統計，高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出、鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。韓國瑜稍早也出席由黨主席吳敦義主持的記者會，他表示自己有無比沉重的壓力，個人沒有任何喜悅，希望承擔這樣責任，一起開創台灣美好未來，一起擁護中華民國。

韓國瑜表示，他首先感謝所有支持韓國瑜的好朋友，這一個星期，好多支持者都這麼堅持能夠幫忙他守電話，我真的非常感謝，也感謝吳敦義忍辱負重，非常辛苦辦了一個非常公開的初選，也感謝其他4位參選者，激盪彼此思考，讓他學習到很多。

韓國瑜說，感謝高雄市民給他機會，市長身份決不懈怠，一定會全力衝市政，承諾的就全力以赴；對於外界「黑韓」，他表示，凡事不了解韓國瑜的，代表我努力不夠，凡是惡意批判的，希望就此告一段落，希望台灣社會祥和。

韓國瑜表示，蔡英文執政這3年民眾過得太苦，他擔心下一代前途茫然，雖然他很想讚美中華民國總統，但是看到這3年執政，「能力實在太差」，吃相極其難看，讓人不知到該怎麼說，他想號召海內外朋友，尤其綠軍朋友，到底帶來什麼施政品質，到底帶來什麼希望。

韓國瑜說，他有無比沉重的壓力，個人沒有任何喜悅，希望承擔這樣責任，一起開創台灣美好未來，一起擁護中華民國。

國民黨將在7月17日中常會核備總統提名人選，7月28日全代會上正式提名。

▼國民黨初選民調公布記者會，韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）



▼韓國瑜抵國民黨中央黨部。（圖／記者黃彥傑攝）

▼國民黨初選民調公布記者會。（圖／記者李毓康攝）

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