一圖揭韓國瑜「壓倒性大勝」！穩拿44%輾壓郭台銘17個百分點

國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？ 我支持蔡英文守護台灣。 我支持韓國瑜改變台灣。 投票結果 2169 票 74.48 % 743 票 25.52 % 總計 2912 票。

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調15日上午正式出爐，由高雄市長韓國瑜以44.8%支持度勝出。根據國民黨釋出的民調資料結果統計，韓國瑜在5家民意調查中心細項所獲得的百分比都超過43%，大勝鴻海集團創辦人郭台銘27%，各項數字比例獲得「一致性壓倒勝利」；最後經加權後，韓國瑜也以17個百分點勝差贏得初選。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

根據國民黨總統初選民調結果資料顯示，5家民調皆以韓國瑜穩拿排序第一，緊接在後的是郭台銘。其中，TVBS民調顯示，韓國瑜為46.689%、郭台銘27.293%；世新民調顯示，韓國瑜43.897%、郭台銘27.97%；全方位民調顯示，韓國瑜43.895%、郭台銘29.067%；全國公信力民調顯示，韓國瑜45.449%、郭台銘27.079%；聯合報民調顯示，韓國瑜44.095%、郭台銘27.710%。

而根據最終統計，韓國瑜以44.8%支持度勝出；郭台銘27.7%、前新北市長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%。

國民黨副主席曾永權宣布結果，並由中央提名委員會與提名協調小組將此結果提報至中常會審議，17日中常會核備總統提名人選後，於28日全代會上正式提名，確認韓國瑜代表國民黨競選2020年總統大選。

▲國民黨總統初選民調結果揭曉。（圖／記者李帛窈整理製表）

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