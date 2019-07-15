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快訊／郭台銘聲明留伏筆：到底能夠為善良人民多做些什麼？

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國民黨初選公布，將由韓國瑜PK蔡英文，你支持誰？

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記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調15日出爐，高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨角逐2020總統大選。鴻海集團創辦人郭台銘原先擬辦記者會表達參選感言，上午卻突然宣布改以發表聲明稿方式取代。下午1時，郭台銘發表聲明，內文對於外界關注是否會脫黨參選隻字未提，反倒是留了伏筆強調自己到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？

▲▼韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲韓國瑜、郭台銘。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

郭台銘聲明全文如下：

首先，恭喜韓國瑜市長贏得初選，並給予祝福。

我要向所有關心郭台銘的朋友、支持果凍的粉絲、以及一起打拼的夥伴，致上最誠摯的感謝；感謝生命中因爲有了大家，有了這段歷程而更加豐盛！

90天走遍了生我，養我，育我的台灣各縣市，握過了無數熱情溫暖的手、接觸到無數渴望改變的眼神，夜深人靜我都會問我自己，我到底能夠為這塊我熱愛的土地做些什麼？我到底能夠為這些善良的人民多做些什麼？

我對中華民國的熱愛永不改變，為中華民國奉獻的決心永不放棄，願中華民國更強盛，願台灣人民更幸福。

▼國民黨總統初選民調結果揭曉。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲▼國民黨總統初選民調結果揭曉。（圖／記者李帛窈 整理製表）
 

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,朱立倫,張亞中,周錫瑋,國民黨,2020總統大選,初選

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