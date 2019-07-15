曝郭台銘輸初選原因　林濁水：韓國瑜是三股民怨的領袖

▲韓國瑜贏得國民黨總統初選。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜以44.80％支持率出線，接著依序是鴻海集團創辦人郭台銘27.7%、前新北長朱立倫17.9%、前台北縣長周錫瑋6.02%、孫文學校校長張亞中3.5%，韓國瑜將代表國民黨角逐2020大選。對此，前民進黨立委林濁水分析郭台銘輸掉初選的原因。

早在初選結果出爐之前，林濁水14日在臉書表示，韓國瑜是三股異質民怨集合成民怨共同體，「老深藍孤臣孽子怨、黑金派系沒落怨、全球化貧富矛盾怨」，於是縱橫世界的企業梟雄，因社會信賴感仍未建立，更因在朝野政黨運用「巧門」，「初選就真的要輸給當10多年公職只是鬼混，說不出過去政績，提不出現在不被笑話的政策見，卻擅長運用民怨，領導義和團的草包混混」。

林濁水還說，「草包在朝野合力下，現在已經是距離總統位置最近的人了嗎？這是台灣的真實了嗎？台灣竟走到這一個荒謬的境地！台灣會這樣就沉淪無救？上天不忍，志士不願。荒唐歲月應該總會結束。」

韓國瑜贏得國民黨總統初選後，林濁水在臉書再度發文表示，韓國瑜投身政壇幾十年，直到2018之前擠不進權貴權力精英圈，長期失意導致對「怨」感受之深少有人比，以致於政見草包固然百年僅見，但鼓動民怨更成百年一見好手，「郭台銘就是敗在這裡」。