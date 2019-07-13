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抓住台南國際芒果節的尾巴　快來參加「左鎮芒果椪一夏」

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▲「左鎮Baking烘焙嘉年華-左鎮芒果椪一夏」的活動，台南市長黃偉哲親臨現場參加活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「左鎮Baking烘焙嘉年華-左鎮芒果椪一夏」的活動，台南市長黃偉哲親臨現場參加活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推廣台南市時令農特產品-芒果，市府在產地推出2019台南國際芒果節系列活動，7月13日上午在產地之一的左鎮舉辦「左鎮Baking烘焙嘉年華-左鎮芒果椪一夏」的活動，市長黃偉哲親臨活動現場，邀請各界趁暑假趕快來一趟台南文化與美食之旅。

▲「左鎮Baking烘焙嘉年華-左鎮芒果椪一夏」的活動，台南市長黃偉哲親臨現場參加活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，左鎮化石園區從開幕至今足足2個月，參觀人數已逾15萬人，遠遠超過左鎮人口數4700多人，足見左鎮無論在觀光、產業或是地方發展的用心。且有別於其他區舉辦半天或是一天的芒果節，左鎮區農會及區公所為行銷地方農特產品，精心規劃整整兩天豐富的活動，還祭出摸彩活動，吸引民眾參與，黃市長看了甚是感動，感謝同仁們為農民們辛苦付出。此外，黃偉哲市長也感謝各級民意代表替山區的產業文化推動爭取預算、盡心盡力。

▲「左鎮Baking烘焙嘉年華-左鎮芒果椪一夏」的活動，台南市長黃偉哲親臨現場參加活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

左鎮區農會李茂昌理事長表示，今年山區的芒果大豐收，但是價格非常穩定，主要原因有二。第一，芒果品質分成四級，市府團隊為了所有的農民在國內、外四處奔波、積極行銷，打開芒果產銷通路，讓1、2級的芒果賣得好價錢，直接穩定了今年的芒果市場。第二則是，農委會等相關單位針對3、4級的芒果通路規劃一套完整行銷計畫及獎勵加工業的政策，讓許多果農免於因豐收，產品滯銷或跌價的煩惱。

▲「左鎮Baking烘焙嘉年華-左鎮芒果椪一夏」的活動，台南市長黃偉哲親臨現場參加活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

左鎮區農會表示，本次活動以大•餅芒果冰作為亮點，提供現場民眾品嚐外，左鎮區公所與農會還規劃樂活農村藝文展演、芒果冰沙推廣活動、百人創意芒果椪一夏親子同樂DIY品嚐、食農教育芒果農園體驗活動、青年農民與農夫市集芒果及農、漁特產品展售促銷、月桃工藝創意（月桃植栽）DIY、趣味遊戲等等系列活動。此外，今年還結合「左鎮美食購物季」舉辦摸彩活動，獎品十分豐富，讓參加民眾滿載而歸。

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關鍵字：芒果,左鎮,黃偉哲

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