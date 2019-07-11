性平零容忍三不一有　黃偉哲：不隱匿、不包庇、不拖延有案即查屬實即罰

▲為杜絕校園狼師再現，台南市長黃偉哲率同教育局局長鄭新輝、社會局長黃志中、警察局長黃宗仁等人，召開「性平事件零容忍」宣示活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為杜絕校園狼師再現，台南市長黃偉哲率同教育局局長鄭新輝、社會局長黃志中、警察局長黃宗仁等人，7月11日召開「性平事件零容忍，三不一有：不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」記者會，帶領校長、教師、家長及補教業者等團體代表共同宣示，提供性平事件多樣申訴管道，展現打擊狼師決心。

黃偉哲市長表示，近日校園狼師事件頻傳，造成民眾不安，為此特向社會大眾宣誓市府對於校園性平事件零容忍的態度，並將秉持「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰」的原則，要求各校嚴肅面對校園性平事件，同時也向可能潛藏在暗處的狼師宣戰，並要求台南市警局、各分局和派出所，皆應受理民眾對性平案件的舉報，再分由相關單位立案調查處理，一旦查證屬實，決不寬貸，務必將狼師趕出校園。

黃偉哲說，這事件的發生，市府是責無旁貸。不管是過去的所謂的虐童零容忍、家暴零容忍、性平事件零容忍，其實有這麼多零容忍，那民眾要看到的是我們如何做到零容忍。剛剛教育局鄭局長也提過，目前為止這兩個案件，事件發生在以前，揭露在現在，但是我們會要求接下來整個市府的作業，不管從學校端，或是教育局端，或是社會局端，甚至因為有牽涉到治安的事件，有些案子是公訴罪，在警察局端，我們都一律零吃案、零延遲，立刻面對與處理。

網路上有一句話常說「踹共」或是「出來面對」。事實上台南市政府一定是出來面對，不管是發生在學校，或是發生師生間…，像有些案子發生在學生畢業，甚至於下課的時候發生，但是市府的調查，其實從學校端、局務端、從市府端，我們絕對是坦誠面對訊息揭露，處理明快，這點是一定要做的。

黃偉哲說，要打造台南成為一個安全的城市，對於虐童事件、家暴事件，以及性別平等案件，這類的處置，一定要給市民一個交代，所以因為過去的案子，那我們現在來處理，我們將針對個案，會依照案件複雜程度、牽涉案子人數，會訂定期限，來以個案的處理，來對社會做一個交代，讓社會大眾知道處理的程度跟進度。對相關受害人，黃偉哲也承諾會動用市府相關資源，提供心理諮商輔導及法律上的協助。

教育局長鄭新輝表示，教育局已就現行性平案件處理機制做檢討，學校師對生的性平案件除要求在24小時內通報外，也必須在3天內召開性平會主動調查，教育局同時會專案列管，每2週檢討師對生性平案的處理進度；透過研習強化校長與教師對性平事件處理的知能與敏感度、落實學生身體自我保護意識與求助能力。此外，為了暢通學生性平事件申訴管道，教育局也建立專線電話（06-2959023-愛.救我.救你.愛生）及「580我幫您」舉報信箱（help580@tn.edu.tw）在台南市政府教育局網頁的首頁（http://boe.tn.edu.tw/boe/wSite/mp?mp=20），讓學生及家長對於相關事件，都可逕行舉報，並由輔諮中心專業人員處理，一個都不漏。

教育局強調，保護學童身心健康為教育人員首要責任，絕不允許存在師對生性平事件。另外，校園性平事件是依據教育部性別平等教育法及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則辦理，針對校園性平事件延遲通報、被害人無正當理由不配合調查及隱匿等情形都訂有相關罰則，倘學校人員涉及隱匿情事，最重可予以解聘或免職，教育局也提醒各校務必確實依法辦理，才能保障學童身心發展，建構友善的校園學習環境。