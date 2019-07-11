　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

性平零容忍三不一有　黃偉哲：不隱匿、不包庇、不拖延有案即查屬實即罰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲為杜絕校園狼師再現，台南市長黃偉哲率同教育局局長鄭新輝、社會局長黃志中、警察局長黃宗仁等人，召開「性平事件零容忍」宣示活動。（圖／記者林悅翻攝）　

▲為杜絕校園狼師再現，台南市長黃偉哲率同教育局局長鄭新輝、社會局長黃志中、警察局長黃宗仁等人，召開「性平事件零容忍」宣示活動。（圖／記者林悅翻攝）　

記者林悅／台南報導

為杜絕校園狼師再現，台南市長黃偉哲率同教育局局長鄭新輝、社會局長黃志中、警察局長黃宗仁等人，7月11日召開「性平事件零容忍，三不一有：不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查、屬實即罰」記者會，帶領校長、教師、家長及補教業者等團體代表共同宣示，提供性平事件多樣申訴管道，展現打擊狼師決心。

黃偉哲市長表示，近日校園狼師事件頻傳，造成民眾不安，為此特向社會大眾宣誓市府對於校園性平事件零容忍的態度，並將秉持「不隱匿、不包庇、不拖延，有案即查，屬實即罰」的原則，要求各校嚴肅面對校園性平事件，同時也向可能潛藏在暗處的狼師宣戰，並要求台南市警局、各分局和派出所，皆應受理民眾對性平案件的舉報，再分由相關單位立案調查處理，一旦查證屬實，決不寬貸，務必將狼師趕出校園。

黃偉哲說，這事件的發生，市府是責無旁貸。不管是過去的所謂的虐童零容忍、家暴零容忍、性平事件零容忍，其實有這麼多零容忍，那民眾要看到的是我們如何做到零容忍。剛剛教育局鄭局長也提過，目前為止這兩個案件，事件發生在以前，揭露在現在，但是我們會要求接下來整個市府的作業，不管從學校端，或是教育局端，或是社會局端，甚至因為有牽涉到治安的事件，有些案子是公訴罪，在警察局端，我們都一律零吃案、零延遲，立刻面對與處理。

網路上有一句話常說「踹共」或是「出來面對」。事實上台南市政府一定是出來面對，不管是發生在學校，或是發生師生間…，像有些案子發生在學生畢業，甚至於下課的時候發生，但是市府的調查，其實從學校端、局務端、從市府端，我們絕對是坦誠面對訊息揭露，處理明快，這點是一定要做的。

黃偉哲說，要打造台南成為一個安全的城市，對於虐童事件、家暴事件，以及性別平等案件，這類的處置，一定要給市民一個交代，所以因為過去的案子，那我們現在來處理，我們將針對個案，會依照案件複雜程度、牽涉案子人數，會訂定期限，來以個案的處理，來對社會做一個交代，讓社會大眾知道處理的程度跟進度。對相關受害人，黃偉哲也承諾會動用市府相關資源，提供心理諮商輔導及法律上的協助。

教育局長鄭新輝表示，教育局已就現行性平案件處理機制做檢討，學校師對生的性平案件除要求在24小時內通報外，也必須在3天內召開性平會主動調查，教育局同時會專案列管，每2週檢討師對生性平案的處理進度；透過研習強化校長與教師對性平事件處理的知能與敏感度、落實學生身體自我保護意識與求助能力。此外，為了暢通學生性平事件申訴管道，教育局也建立專線電話（06-2959023-愛.救我.救你.愛生）及「580我幫您」舉報信箱（help580@tn.edu.tw）在台南市政府教育局網頁的首頁（http://boe.tn.edu.tw/boe/wSite/mp?mp=20），讓學生及家長對於相關事件，都可逕行舉報，並由輔諮中心專業人員處理，一個都不漏。

教育局強調，保護學童身心健康為教育人員首要責任，絕不允許存在師對生性平事件。另外，校園性平事件是依據教育部性別平等教育法及校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則辦理，針對校園性平事件延遲通報、被害人無正當理由不配合調查及隱匿等情形都訂有相關罰則，倘學校人員涉及隱匿情事，最重可予以解聘或免職，教育局也提醒各校務必確實依法辦理，才能保障學童身心發展，建構友善的校園學習環境。

ET快訊
子宮切開狂噴膿！她10年來「把這當水喝」　術後提1要求..醫
起底台3線「胸貼美背重機妹」！建商老闆認不出…原來素顏是這樣
長榮公布「開除郭芷嫣」完整原因　還會繼續訴追法律責任
熊熊被問戀情喊「救我！」4字讚新歡　徐乃麟爆：在一起好幾個月
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：性平零容忍,三不一有,黃偉哲,屬實即罰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南楠西區老翁不慎跌落山坡　消防人員協助搬運送醫

台南市登革熱防治　出動空拍機巡查孳生源！

性平零容忍三不一有　黃偉哲：不隱匿、不包庇、不拖延有案即查屬實即罰

6旬婦突衝出馬路遭混凝土車輾過　拖出車底身上印有車胎痕當場亡

桃園市地重劃工程揚起灰塵宛如沙塵暴　小黃狗在沙塵中打滾

國姓老舊農路龜裂掏空　林明溱勘查允儘速發包改善

因應台商回流　台南和順工業區台江大道一段通水啟用

瘖啞老婦走失　歸仁警夜裡冒著大雨尋獲平安回家

台南市民的小確幸　台南好停APP手機繳停車費優惠續延

假冒公務機關電話詐騙層出不窮　嘉縣警逮捕136名車手

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

狄鶯怨媒體害慘孫安佐：他太可惜了！　回想「孫鵬跪地拜神」哽咽落淚

台南楠西區老翁不慎跌落山坡　消防人員協助搬運送醫

台南市登革熱防治　出動空拍機巡查孳生源！

性平零容忍三不一有　黃偉哲：不隱匿、不包庇、不拖延有案即查屬實即罰

6旬婦突衝出馬路遭混凝土車輾過　拖出車底身上印有車胎痕當場亡

桃園市地重劃工程揚起灰塵宛如沙塵暴　小黃狗在沙塵中打滾

國姓老舊農路龜裂掏空　林明溱勘查允儘速發包改善

因應台商回流　台南和順工業區台江大道一段通水啟用

瘖啞老婦走失　歸仁警夜裡冒著大雨尋獲平安回家

台南市民的小確幸　台南好停APP手機繳停車費優惠續延

假冒公務機關電話詐騙層出不窮　嘉縣警逮捕136名車手

「西裝內褲」喻台灣、高雄　國民黨挨批為韓國瑜解套

台南楠西區老翁不慎跌落山坡　消防人員協助搬運送醫

才剛偷走起司腸...媽轉頭見喵「捧著1碗米糕」傻眼搶救

截肢男打悲情牌：都用同情眼神看我...狂邀女大生　轉身摩鐵醒酒「奪初夜」

楊丞琳被求婚成功　「最佳前男友」小鬼獻飛吻：替你們開心

楊丞琳看來比李榮浩更幼齒！6招養出超強逆齡童顏　回家立刻做這事

法「數位服務稅」衝擊美企…川普下令重啟《301條款》　另闢貿易戰場

亞泥礦權展延案遭撤銷　經部：在環境保護與經濟發展間尋求平衡點

揭密台版朝聖之路！「淡蘭古道3行程」挖掘私房美食美景

惡劣大媽逃票被抓用鞋打人　拒下車嗆警：沒帶刀否則捅死你們

三寶伯「鬼之切入」跨越雙黃線　下秒被撞花式翻滾「拖鞋飛對向道」

地方熱門新聞

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎..

香蕉煎餅大戰韓粉！廣德家被告違..

外籍女拒救 坐清水斷崖12小時..

騎士遭廣告招牌給擊中當場摔倒

嘉義第一代神社遺址崩裂

假冒公務機關電話詐騙層出不窮

10道宴席菜只要2000元　大..

6旬婦突衝出馬路遭混凝土車輾亡

小太陽志工隊義賣鬆餅捐助世展會

計程車失聯2女困金針山　警救援..

寶島仲夏節一覽阿里山避暑秘境

林佳龍同意澎湖永安中正橋改建

教授局長協助業者防制空污異味

台南好停APP繳停車費優惠續延

更多熱門

相關新聞

去開山里要吃什麼？　意外釣出神級美食

台南市政府9日透過細胞廣播警訊來提醒開山里民眾，當地出現登革熱疫情，卻不小心讓全國民眾都收到簡訊。隨後，就有網友好奇，開山里有什麼巷內美食，希望當地民眾推薦。貼文發出後，立刻收到「順天冰棒好吃便宜」、「附近的土耳其餐廳也很不錯」等訊息，甚至有人惡搞回應，「在座的各位都是開山里民」。

黃偉哲請警察與五力宣導消滅登革熱

「開山里飛曼谷」開賣！航空公司也來湊一波

台南開山里熱搜　黃偉哲順勢介紹美食

培育廟宇英語解說人才提升宗教觀光

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣放話「加料」懲處出爐了！

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

西南風雨彈下到何時？氣象局說話了

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面