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大新營商圈物產展熱鬧登場　黃偉哲站台推廣新營之美

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▲「2019大新營商圈物產展」，將大新營地區商圈特色商品帶到市區展銷，由台南市長黃偉哲等人揭幕。（圖／記者林悅翻攝）

▲「2019大新營商圈物產展」，將大新營地區商圈特色商品帶到市區展銷，由台南市長黃偉哲等人揭幕。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市新營區公所結合大遠百台南成功店，7月12日至14日，在大遠百B2舉辦「2019大新營商圈物產展」，將大新營地區商圈特色商品帶到市區展銷，12日由市長黃偉哲等人共同揭幕，呼籲市民朋友就近來嘗鮮，並趁著假期到台南各處走走，促進大台南的南北交流。

市長黃偉哲表示，台南市南北的景色人情與物產都有特殊風貌，希望藉著物產展與攝影展，讓市區的民眾也能了解台南不同區域的美食與美景、促進城鄉交流。
大新營商圈物產展囊括：Li Ju手作坊、水星農場、後壁冰糖醬鴨、甜玉軒、陳爸的白頭翁果園、陽光農園、黑吉桑農場、榮興米廠、廣宜坊、璞育文教、藝橙工作室、饗樂纖農、金禾佳自然農場、華味香等14家大新營商圈及大台南地區商圈店家共同展售特色商品。

活動期間舉辦滿額抽獎雙重送活動，還有3場DIY活動，廣宜坊教導如何剝蓮子的體驗活動；陳爸的白頭翁果園教導小朋友如何用整根玉米爆出爆米花；成功大學舉辦食農教育，教導大家如何挑選農產品，以及防蚊液DIY與防蚊小技巧的經驗分享，歡迎民眾踴躍參加。

除了物產展活動，新營區公所特別將「新營之美攝影展」的作品從新營圖書館移師至大遠百6樓展出，共展出30幅以新營之人、文、地、產、景為主題，由各路攝影好手在鏡頭下所撰寫的新營在地故事，展期至7月21日止，民眾不妨趁著逛大遠百買大新營商圈特色商品之餘，也來場藝文饗宴。

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關鍵字：大新營,產展,黃偉哲,新營之美

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