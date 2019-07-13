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台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清

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▲台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清，並呼籲民眾勿用容器接雨水利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清，並呼籲民眾勿用容器接雨水利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市7月13日新增1例登革熱本土病例，病毒分型為第二型，目前台南市確診登革熱本土病例數9例，境外移入病例數22例，請民眾加強清除積水容器，做好防蚊措施，有疑似症狀請立即就醫！

▲台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清，並呼籲民眾勿用容器接雨水利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第9例本土病例為89歲男性，居住地於左鎮區榮和里，7月10日出現發燒症狀，曾至診所就醫，7月12因騎車跌倒，被送至醫院，因發燒進行登革熱快篩為陽性後進行通報，7月13日確診為登革熱，病毒分型為第二型，目前住院治療中。個案平日活動地以住家及自家菜園為主，另於7月7日曾至善化區牛墟活動，個案無目前病例區活動史，持續調查感染源中。7月12日已針對個案居住地戶內外孳生源清除等防治措施，13日將進行居住地活動地執行化學防治及加強孳生源清除。

▲台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清，並呼籲民眾勿用容器接雨水利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日不定期降雨，造成社區中積水容器增多，且發現民眾喜用容器接雨水利用，現疫情緊張，請民眾停止接雨水使用的習慣，以降低社區病媒蚊孳生的機會。且近日檢查疫情區的屋簷排水槽（天溝）發現許多有淤積的情形，防疫人員已先投藥防治，但仍需請民眾進行清淤。孳生源清除不是清一次就夠，需每週巡查一次清一次，重覆孳清再孳清，登革熱防治需要全體台南市民共同配合進行孳生源清除，才能有效讓疫情消止。

▲台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清，並呼籲民眾勿用容器接雨水利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南左鎮出現第9例本土登革熱病例　防疫人員進行化學防治與孳清，並呼籲民眾勿用容器接雨水利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

登革熱防治中心籲請民眾注意，於6月22日後曾至中西區開山里及東區大同里活動的民眾，只要有出現發燒時，請立即到快篩合約院所或衛生所就醫，並主動告知活動史；另請醫療院所如遇有發燒個案，積極使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

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關鍵字：台南,左鎮,本土登革熱,化學防治,孳清

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