普悠瑪翻車案傳7/15「重懲30人、尤振仲廢照」　交部這樣說

▲普悠瑪翻車案造成18人死亡、267人受傷。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

台鐵普悠瑪去年發生翻車事故，造成全車18人死、267人受傷，交通部長林佳龍不滿前3任台鐵局長懲處過輕，要求加重處分，今（13）日傳出交通部已收政院回文，預計在下周一（15）日開鍘，正式將3名前局長懲處案送考績會，司機員尤振仲則傳擬將被撤銷駕駛執照。交通部對此回應，近期部內將針對普悠瑪事故行政懲處開會討論，由於屬內部會議，關於開會時間、審議內容及行政責任調查報告之進度，將待部內開會討論並完成簽辦流程獲核定後，再對外說明。





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▲普悠瑪司機尤振仲擬將被撤銷駕駛執照。

普悠瑪翻車意外暴露出普悠瑪號採購、驗收、ATP遠端監控未連線均有問題，台鐵局及交通部提出17名台鐵主管、3名台鐵前任局長包括范植谷、周永暉、鹿潔身等，總計共20人懲處名單，卻僅是記過處分，交通部長林佳龍要求重提報告並加重懲處，懲處名單擴大為30人。

台鐵前局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過，另外，司機員尢振仲也因關閉ATP未依照SOP通報、以及進入出軌地點新馬站彎道未依速限減速行駛，讓最後一道防線失守，最後導致意外發生關鍵，宜蘭地檢署6月依過失致死起訴。

▲▼普悠瑪翻車意外至今仍是受害家屬心中的痛。

據了解，交通部預計15日把台鐵前三位局長懲處案送進考績會並開會討論，正式處理懲處案，剩餘27名台鐵主管、員工及司機員尤振仲懲處案，將等交通部15日召開考績會後，近日將盡速召開台鐵考成會討論相關建議懲處案。交通部則回應，要待部內開會討論並完成簽辦流程獲核定後，再對外說明。

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