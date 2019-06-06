　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／普悠瑪翻覆案司機尤振仲被起訴　台鐵：提供必要的法律協助

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者胡順惠／台北報導

宜蘭地檢署今（6）日偵結普悠瑪翻車案，起訴台鐵局機務處柳姓副處長、吳姓綜合調度所長及司機員尤振仲等3人。台鐵局表示，針對偵查結果及起訴決定予以尊重，宜蘭地檢署偵查1021普悠瑪事故之期間，台鐵局均全力配合，被起訴同仁也會提供必要的法律協助。

▲普悠瑪駕駛尤振仲，22日深夜遭宜蘭地檢向宜蘭地院聲請羈押，地院召開羈押庭審理時，疑似自責甚深堅決不需辯護律師，對被羈押也沒意見。（圖／記者游芳男翻攝）▲▼普悠瑪6432車次出軌翻覆，造成18死、190人受傷重大傷亡事件。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲台鐵產工替司機員抱不平，質疑「怎麼只有基層司機被起訴？」（圖／記者游芳男攝）

請繼續往下閱讀...

普悠瑪翻車案至今已經7個月，宜蘭地檢署6日偵結，司機尤振仲被依過失致死起訴，台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所所長，也都分別被起訴，而歷任的台鐵前局長周永暉、范植谷、鹿潔身則不起訴處分。台鐵表示，行政院在事故發生第一時間即成立「事故行政調查小組」以及「臺鐵總體檢專案小組」，透過全面性檢討，找出問題核心，並提出因應對策，彙整了多項建議改善方案。

▲普悠瑪,台鐵,出軌,新馬站。（圖／記者柳名耕攝）

▲普悠瑪翻車意外造成18人罹難。（資料圖）

其中提升行車安全部分，台鐵局除了修訂運轉規章、檢討標準作業程序、落實員工教育訓練，也全面加強車輛的保養及維修，陸續完成18組列車主風泵特檢、ATP遠端監視接線及系統優化，並與中科院合作研發建置「動力列車自動強制限速備援系統」。

另外，台鐵在107年12月11日已成立「營運安全處」，專責辦理臺鐵行車及營運安全管理工作，在今年5月正式推動SMS（安全管理系統），系統性的做好行車安全把關工作，針對宜蘭地檢署偵結公佈的資料，台鐵局也會全面檢視，作為未來提升安全的參考。

▲▼台鐵局臨時成立臺東處理小組工作暫時告一段落。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局臺東處理小組。（圖／台鐵提供）

事故發生後，台鐵局也立即成立關懷服務小組，展開全面性的服務及協助，並配合交通部與罹難及受傷者家屬懇談，除提高賠償金額度，也從優從速協助傷者賠償與復原，後續希望能夠跟家屬儘速達成和解，早日弭平傷痛。有關普悠瑪遠端監視系統未連線、主風泵檢修手冊內容缺漏及其他設備缺失，台鐵局也會對立約商展開求償的法律作為。

台鐵產業工會秘書長蕭農瑀表示，當時司機尤振仲是邊開車邊修車，在綜合的因素下才會導致意外，針對判決結果感覺很遺憾，對比三位前台鐵局長不起訴處份，范植谷在任期間還驗收普悠瑪，「怎麼只有基層司機被起訴？他已經很盡力了」。台鐵企工則說，一切尊重司法，未來上訴部分會協助會員與律師互動溝通，給予最大的資源協助。

ET快訊
郭台銘提八點要求：民調低於5%不得參與初選　手機民調50%
午後雷陣雨來襲！新北宜花13縣市大雨特報　南投「大雷雨警戒」
吃孫東寶他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　料多內行人

關鍵字：普悠瑪,懲處,台鐵,周永暉,范植谷,鹿潔身,尤振仲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

童仲彥擁新歡罵前任愛錢　紅豆反嗆：沒女人就不行的噁男

影／13縣市大雨特報　中彰投雲嘉南高「大雷雨警戒」防雷擊冰雹

ATP五年來異常6百多次　檢：形同虛設、乘客冒大風險坐火車

模型車極地奔馳展生命力　崇右學生勇奪「莫斯科國際攝影金獎」

義賣苦籌比賽旅費！東澳國小校長凌晨3點烤飛魚　師生淚謝：大家一起來

北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展開：糗翻

「全球唯二」越冬蝴蝶在台灣！　交通部盼與墨西哥帝王斑蝶締盟

普悠瑪翻覆案司機尤振仲被起訴　台鐵：提供必要的法律協助

節慶祭祖拜拜她全擔！老公竟覺得理所當然…冷回「那你的事」

影／鼎泰豐290元蛋炒飯竟用「格子籠雞蛋」　動保怒批：看不起台灣人？

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

高雄喜憨兒創作料理吃到飽！　「暖心服務」讓顧客感動淚推

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

童仲彥擁新歡罵前任愛錢　紅豆反嗆：沒女人就不行的噁男

影／13縣市大雨特報　中彰投雲嘉南高「大雷雨警戒」防雷擊冰雹

ATP五年來異常6百多次　檢：形同虛設、乘客冒大風險坐火車

模型車極地奔馳展生命力　崇右學生勇奪「莫斯科國際攝影金獎」

義賣苦籌比賽旅費！東澳國小校長凌晨3點烤飛魚　師生淚謝：大家一起來

北上找女友！垃圾桶1枚「已拆套套包裝」男友氣泛淚　一對質神展開：糗翻

「全球唯二」越冬蝴蝶在台灣！　交通部盼與墨西哥帝王斑蝶締盟

普悠瑪翻覆案司機尤振仲被起訴　台鐵：提供必要的法律協助

節慶祭祖拜拜她全擔！老公竟覺得理所當然…冷回「那你的事」

影／鼎泰豐290元蛋炒飯竟用「格子籠雞蛋」　動保怒批：看不起台灣人？

畫家「腸癌末期」決定安寧　醫暖心辦「最後一場畫展」幫圓夢

狗狗剃毛後「流浪陰影」全曝光　姐超心疼：身上大小傷口蓋不住

童仲彥擁新歡罵前任愛錢　紅豆反嗆：沒女人就不行的噁男

影／13縣市大雨特報　中彰投雲嘉南高「大雷雨警戒」防雷擊冰雹

慎入！飼育員幫「印度支那虎」洗澡　雙臂慘被咬斷狂噴血

OTT才是大問題！陳耀祥：NCC擬視聽串流專法納管

李秀琴／與其嘗試開箱「未知福袋」　不如選最適合的人

攜帶、郵寄粽子出入境要注意！許多國家和地區有禁限要求

6歲喵罹「鬆皮症」…全身皮膚連眼皮都鬆弛　卻奇蹟被愛上

「華為兩年內出貨沒問題」　封測業者憂：貿易戰再打下去兩敗俱傷　

大媽便意來...開腿直接解放！　路過滑手機民眾差點跌屎上...

生活熱門新聞

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

好心載加油男！她外套「被沾精液..

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

合影館粉女友！童仲彥「自爆分了..

鼎泰豐用「格子籠雞蛋」　動保怒..

4女躲一車住摩鐵　她看天花板愣..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎..

她租處熱水器壞了！房東「五字回..

更多熱門

相關新聞

ATP五年來異常6百多次　檢：乘客冒大風險坐火車

18人罹難的普悠瑪翻覆案，宜蘭地檢署，6日司機尤振仲被依過失致死起訴外，台鐵局綜合調度所長吳燦煌，疏於驗收時及ATP遠端監視系統建置後，均未注意系統均未作動，終造成重大傷亡，也被依過失致死起訴。主任檢察官江貞諭痛批，ATP5年來異常6百多次，ATP遠端監視系統建置形同虛設，乘客冒大風險坐火車。

起訴理由曝光！　尤振仲擅自關閉ATP

法官陳梅欽浮報加班費　遭免除職務

3台鐵前局長不起訴！交部：仍懲處

普悠瑪18死尤振仲被起訴「坦然面對」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！8年女友摸冰屍淚崩

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇到2種作法

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女星「比基尼掉了沒發現」全被拍

獨家／沛小嵐探視馬如龍：現在只有我可以進去　

端午改運大公開！財水擺3方位　　

吃孫東寶！他「嚐這道」驚呆　內行人激推

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

王金平宣布不參加國民黨內初選！

她《玩很大》走光「被後製惡搞」

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面