影／普悠瑪翻覆案司機尤振仲被起訴　台鐵：提供必要的法律協助

記者胡順惠／台北報導

宜蘭地檢署今（6）日偵結普悠瑪翻車案，起訴台鐵局機務處柳姓副處長、吳姓綜合調度所長及司機員尤振仲等3人。台鐵局表示，針對偵查結果及起訴決定予以尊重，宜蘭地檢署偵查1021普悠瑪事故之期間，台鐵局均全力配合，被起訴同仁也會提供必要的法律協助。

▲台鐵產工替司機員抱不平，質疑「怎麼只有基層司機被起訴？」（圖／記者游芳男攝）

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普悠瑪翻車案至今已經7個月，宜蘭地檢署6日偵結，司機尤振仲被依過失致死起訴，台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所所長，也都分別被起訴，而歷任的台鐵前局長周永暉、范植谷、鹿潔身則不起訴處分。台鐵表示，行政院在事故發生第一時間即成立「事故行政調查小組」以及「臺鐵總體檢專案小組」，透過全面性檢討，找出問題核心，並提出因應對策，彙整了多項建議改善方案。

▲普悠瑪翻車意外造成18人罹難。（資料圖）

其中提升行車安全部分，台鐵局除了修訂運轉規章、檢討標準作業程序、落實員工教育訓練，也全面加強車輛的保養及維修，陸續完成18組列車主風泵特檢、ATP遠端監視接線及系統優化，並與中科院合作研發建置「動力列車自動強制限速備援系統」。

另外，台鐵在107年12月11日已成立「營運安全處」，專責辦理臺鐵行車及營運安全管理工作，在今年5月正式推動SMS（安全管理系統），系統性的做好行車安全把關工作，針對宜蘭地檢署偵結公佈的資料，台鐵局也會全面檢視，作為未來提升安全的參考。

▲台鐵局臺東處理小組。（圖／台鐵提供）

事故發生後，台鐵局也立即成立關懷服務小組，展開全面性的服務及協助，並配合交通部與罹難及受傷者家屬懇談，除提高賠償金額度，也從優從速協助傷者賠償與復原，後續希望能夠跟家屬儘速達成和解，早日弭平傷痛。有關普悠瑪遠端監視系統未連線、主風泵檢修手冊內容缺漏及其他設備缺失，台鐵局也會對立約商展開求償的法律作為。

台鐵產業工會秘書長蕭農瑀表示，當時司機尤振仲是邊開車邊修車，在綜合的因素下才會導致意外，針對判決結果感覺很遺憾，對比三位前台鐵局長不起訴處份，范植谷在任期間還驗收普悠瑪，「怎麼只有基層司機被起訴？他已經很盡力了」。台鐵企工則說，一切尊重司法，未來上訴部分會協助會員與律師互動溝通，給予最大的資源協助。