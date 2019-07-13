影／台鐵營運人員錄取率僅4.4%！　千人扛40公斤沙袋搶飯碗

記者胡順惠／台北報導

台鐵局今年目標招募399名營運人員，今（13）日在台北、花蓮及高雄舉辦「營運人員甄試體能測驗」，起薪從2萬5千元至3萬6千元不等，年薪最高14.5個月，共計9064報考，預計正取399人，錄取率約4.4%。避免考生因中暑、天候因素影響測驗，體能測驗改在室內冷氣房進行，女生扛35公斤沙包，男生則是扛40公斤，跑完總長40公尺的折返跑。

▲▼9064名考生中，有2492人因職務需求，需進行沙包負重折返跑。（圖／台鐵提供，下同）

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台鐵表示，行政院今年同意台鐵請增員額，台鐵把2020年的額度提前到今年一起招募，報名期間從6月10日至24日，營運人員招考正取399名額、備取636名，總共有117個分發單位，採三階段考試，7月13日第一階段體能訓練，筆試7月27日、術科8月17日，9月6日放榜，10月6日報到訓練。

▲台鐵今年體能測驗改在室內冷氣房中進行。

筆試部分，台鐵表示，去年有單選題、多重選擇題，但今年參考其他國營事業，全面改成單選題，不因題型反而限制技術性人員考試成績，但仍會把關鑑別度。體能部分，台鐵為避免考生因中暑、天候因素影響測驗，項目也從跑1200公尺或負重30公斤跑100公尺，統一改為負重40公斤跑40公尺，女生則降採35公斤。

台鐵局今日在台北、花蓮及高雄舉辦第一階段的體能測驗，總共有2492人因職務需求，需進行沙包負重折返跑，以成績排序正取人數的3倍名額，再進入第2階段筆試。據了解，台北考區應到565人、實到484人，報到率85.7%；花蓮考區應到558人、實到466人，報到率83.5%。