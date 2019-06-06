起訴理由「關鍵22分鐘」曝光！　司機員尤振仲「擅自關閉ATP」超速肇事

▲尤振仲被依過失致死起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男、林妍君、林昱萱／宜蘭報導

發生於2018年10月21日的普悠瑪翻覆案，當時造成18人罹難、267人受傷，而宜蘭地檢署經7個月調查後，6日司機尤振仲被依過失致死起訴，而檢方也於11時說明案情。另外，除了尤振仲以外，台鐵局機務處副處長、台鐵局綜合調度所所長，也都分別被起訴。

檢方公告的新聞稿指出，尤振仲違反規定關閉ATP且超高速行駛，造成本件重大傷亡事故，於案發當日16:17時，於宜蘭縣大里站與大溪站間，違反台鐵局規定擅自關閉ATP，使事故列車失去ATP自動保護功能後，被告尤振仲不僅未及時向行車調度員通報，且未依規定於下一站（頭城站）重新啟動ATP，其後列車又停靠宜蘭站、羅東站，被告尤振仲仍未利用停站期間重啟ATP，一再錯過列車重新啟動ATP自動保護功能的機會。

▲檢察官說明案情。（圖／記者游芳男攝）

新聞稿也指出，之後尤振仲又於16:44:52時，自羅東站發車後，即推拉電門至140km/h之列車極速電位，使列車持續以139至142km/h之高速行駛，於16:49:20列車通過K88+910肇事前路段時，復未理會該路段速限75km/h之標示規定，為降低列車行駛速度，在列車ATP遭關閉及缺乏ATP遠端監視系統管控之情況下，列車於16:49:27在新馬站月台前之彎道，以142km/h之高速出軌而翻覆，釀成本件重大傷亡事故。

▲普悠瑪翻覆釀18死。（圖／ETtoday資料照）

對於另外兩人，起訴則指出，台鐵局機務處副處長未將ATP遠端監視系統列入驗收程序，致台鐵局就供應商日本車輛製造株式會社，未將ATP遠端監視系統連接乾接點因而系統未作動乙情疏於檢測，造成本件重大傷亡事故；台鐵局綜合調度所所長驗收時及ATP遠端監視系統建置後，均未注意所轄之該系統均未作動，終造成本件重大傷亡事故。

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