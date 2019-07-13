2020拚觀光！林佳龍提「台灣PASS」　串聯鐵道旅遊生態圈

▲林佳龍表示，要打造適合自主旅遊的生態圈，串聯食、宿、遊、購、行。（圖／台鐵局提供）

記者胡順惠／台北報導

「台灣鐵道觀光協會」今（13）日正式成立，交通部林佳龍部長致詞時表示，交通部規畫2022年為鐵道觀光旅遊年，必須打造適合自主旅遊的生態圈，未來希望將7個鐵道園區整合定位，希望能有一個「台灣PASS」廣義票券能夠共用，搭乘各種公共運輸，建構四通八達交通網。

「台灣鐵道觀光協會」是由交通部觀光局、台灣觀光協會、台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司、林務局、各學界及各旅行業者共同發起，招募會員134人、團體會員12個，並經內政部108年5月13日核准，今（13）日舉辦成立大會暨第一屆第一次會員大會。

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▲「台灣鐵道觀光協會」13日正式成立。（圖／台鐵提供，下同）

林佳龍表示，希望台灣鐵道觀光協會肩負鐵道觀光的使命，在2022鐵道觀光旅遊年的方向下，將鐵道觀光、文化與鐵道經濟串連起來，鐵道是入境外國觀光客的主要交通工具，必須打造適合的自主旅遊的生態圈，打通串聯食、宿、遊、購、行，藉由鐵道深入各地，有好的體驗就是最好的品牌行銷，也要建構鐵道旅遊的基礎元素，再進一步商品化。

林佳龍還說，目前台灣鐵道票務系統很多，透過鐵道觀光，可以能夠有一個「台灣PASS」廣義票券能夠共用，搭乘各種公共運輸，對國際觀光客很方便，票務系統各功能服務之間整合更簡單便利，對鐵道觀光成功來說很重要，並要提供轉乘優惠，建構四通八達交通網。

▲台灣鐵道觀光協會將選舉出15位理事、5位監事。

文化部次長也說，交通部是整合台灣很多建設的平台，目前文化部先推4條，包含糖鐵、阿里山、再造歷史建廠以及茶文化，今天鐵道文化觀光，以往鐵道步道鐵道博物館，未來糖鐵以及阿里山，是基本上的合作，希望不僅止於文化部分，未來還能進一步展望地方創生，串聯整島做連結。

林佳龍補充說明，希望2022年能跨部會將鐵道旅行的品質提升，跟文化部也有10年計畫，將7個鐵道園區整合定位，鐵道文物展覽是非常重要的體驗，南部有鐵道研究跟技術中心，中台灣相當適合鐵道旅遊，中彰投苗舊山線修復需要20億，已經在做可行性評估，希望串連台中三代同堂的火車站，再到彰化扇形車庫周邊規劃，以及南投集集支線，高鐵在彰化站到台鐵連結到集集支線再到日月潭。

▲交通部長林佳龍提「台灣PASS」。（圖／記者胡順惠攝）

籌備委員會主任委員周永暉表示，低碳旅遊是世界最新潮流，隨著台灣環島鐵路路網的完成，台灣鐵道的發展已建構出高鐵、台鐵、森鐵、糖鐵、捷運等各種不同類型的鐵道形成，所以鐵道已不再只是交通工具，更扮演觀光旅遊及鐵道文化資產的重要角色。

今天的成立大會將選舉出15位理事及5位監事，再遴選出理事長及常務理丶監事，未來共同推動鐵道觀光旅遊事業丶舉辦國內與國際各項鐵道旅遊交流活動，以及促進知識交流與研究發展，並適時辦理各項研討講習與教育訓練等與鐵道觀光及文化相關事項。