影／來不及過26歲！他暖畫「承翰帥氣身影」　李爸李媽感動收下…網飆淚：生日快樂

▲李爸李媽感動收下果醬畫！（圖／翁逸庭授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網搜小組／綜合報導

本月3日，25歲鐵路警察李承翰因處理票務糾紛，遭到鄭姓乘客刺傷，失血過多而喪命，讓各界心疼不捨！其實今（12）日是他的生日，有網友特地畫出李承翰帥氣身影，轉贈給李爸李媽，盼望他在天上能夠安詳，讓網友暖哭了。

李承翰英勇殉職，來不及過26歲生日，今天親友、同仁紛紛現身靈堂，其中有7位同袍義氣穿上訂製「兄弟」T恤，更訂做有承翰的畫像蛋糕，紛紛哽咽喊話「大家都從不同地方來、都到齊了」，盼望他在天之靈能夠安息，也慰藉李爸爸李媽媽的喪子之痛。

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不僅如此，知名果醬畫家翁逸庭得知今天是承翰的冥誕，也特地畫出他帥氣身影，這是臉書的大頭貼照，神韻表情維妙維肖，翁逸庭透露，特地請台北分局的警員轉交給同仁，親自送去嘉義靈堂，再轉交給李爸李媽，「願他的生日能感受到大家祝福，願他安詳。」

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▲五官神韻跟照片一模一樣！（圖／翁逸庭授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

大批網友看到暖文後，紛紛淚崩向家人打氣，「李員警生日快樂，謝謝您」、「學長，希望您在天上繼續保佑台灣所有的好警察，學長生日快樂」、「這次讓我眼眶濕了」、「相信他在天上一定是喜極而泣…暖暖的QAQ」、「好想哭欸！希望他的家人堅強希望壞人可以得到真正的法律制裁，希望台灣的法官可以硬起來」、「勇警感恩有你，生日快樂」。

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